2018-11-01T10:33:55+03:00
Происшествия

Стали известны имена погибших и пострадавших в ДТП с "Фордом" под Тулой

"Комсомолка" публикует список [фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Напомним, ранним утром 1 ноября 2018 года, на 275 км трассы М-4 ДОН в Воловском районе Тульской области, произошло ДТП.

Водитель Деревягин Евгений на автомобиле "Форд Транзит", двигаясь из города Ливны в Москву с восемью пассажирами, слелет в кювет.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

"Комсомолке" стали известны имена двух погибших и семи пострадавших:

Погибли:

1. Горностаев Владислав, 1994 г.р.

2. Кузнецов Олег

Пострадали:

1. Деревягина Наталья, 1977 г.р.

2. Савосин Максим, 1987 г.р. (в реанимации).

3. Самрай Надежда, 1970 г.р.

4. Чернов Сергей, 1959 г.р. (в реанимации).

5. Тихонов Антон, 1984 г.р. (в реанимации).

6. Деревягин Игорь, 1962 г.р.

7. Деревягин Евгений, 1969 г.р. (в реанимации).

На трассе под Тулой "Форд" слетел в кювет: двое погибших, семеро пострадавших.

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