«Народный участковый-2018»: Александр Кочетов представляет Тульскую область

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-01T10:58:35+03:00

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В региональном этапе всероссийского состязания самых народных полицейских в Тульской области победу одержал 32-летний участковый Александр Кочетков. Скромный, добрый отзывчивый правоохранитель трудится в рядах полицейских с 2014 года.

Стабильных выходных у Александра быть не может. Такова работа!

Четыре года на благо народа

- В полицию я пришел спонтанно. Закончив РПА МЮ РФ в 2012 году, я отправился искать работу. Прибыл в МОМВД России «Богородицкий», и там мне предложили должность участкового, - вспоминает туляк. - Прошел комиссию, и вот уже четыре года служу на благо народа.

Территория обслуживания Александра - МО «Бегичевское» - находится в 12 км от его дома. В участок включены: п. Бегичевский, д. Бегичево, п. Красницкий, д. Красницы, д. Балахна, ст. Колодези, д. Корсаково, а также прилегающие к населенным пунктам леса и поля, промышленные предприятия, организации, учреждения, дачные кооперативы и торговые точки. Население здесь примерно 3,5 тысячи человек.

Главные помошники - жители

Оперативно решать проблемы на участке, по словам участкового, ему помогают сами граждане.

- Работа ведется постоянно. Стабильных выходных быть не может, - подчеркивает Александр. - На мой мобильный телефон жители звонят в любое время суток. Информируют, что происходит на участке: кто приехал новенький, кто с кем подрался, кто распивает спиртное. Также есть и внештатные сотрудники, которые докладывают обстановку.

Оперативно решать проблемы на участке Александру помогают сами жители

«Войти в доверие и уговорить»

Физическую силу в борьбе за справедливость и порядок Александру применять приходится не часто, но порой бывает необходимо. Когда нарушитель в алкогольном опьянении, ведет себя агрессивно, неадекватно, отказывается выполнять законные требования сотрудника полиции, участковый вынужден предпринять активные действия, чтобы он не причинил вреда себе и окружающим. А вот табельное оружие за всю службу не применял ни разу. Всегда старается войти в доверие и уговорить человека не идти на не обдуманные поступки.

Чья коза мою капусту съела?

В своей работе Александр считает самым главным помощь людям. В основном к нему обращаются по вопросам, связанным с делением земельных участков.

- Например, один сосед поставил забор, а другой считает что ограждением стоит на его территории, - поясняет полицейский. - Вот и приходиться разъяснять спор, подсказывать, куда обратиться с данным вопросом, как составить документы. Также население часто волнует вопрос содержания домашнего скота. Многие жители пасут животных с нарушением. А бывает еще, скот заходит на чужой огород и уничтожают посаженный картофель, морковь, капусту. Приходиться реагировать, собирать материал, а после направлять в администрацию для привлечения к административной ответственности.

Александр всегда старается войти в доверие и уговорить человека не идти на не обдуманные поступки

Два киви и селедка

Самый запоминающийся случай из служебной практики Александра — грабеж в местном магазине.

- Злоумышленник попросил продавца продать ему два киви и селедку, - вспоминает правоохранитель. - Сотрудник принесла ему товар, но покупатель отказался платить, забрал товар, объявил, что это ограбление и ушел в неизвестном направлении. Продавец сообщила мне, описала мужчину, и я понял, кто это может быть и где он проживает. Когда я прибыл домой к злоумышленнику, он уже распоряжался похищенным. В результате грабитель понес заслуженное наказание.

Гордость отца

В свободное от работы время участковый занимается спортом, принимает участие в полумарафонах, которые проходят в разных городах. Летом - играет в футбол, зимой - катается на лыжах. Частенько защищает честь отдела полиции на соревнованиях по бегу, стрельбе из пистолета и автомата.

В свободное от работы время народный полицейский принимает участие в полумарафонах

Сердце Александра пока свободно, детей нет. С 60-летним отцом - Александром Николаевичем - видится редко, но тот не обижается, гордится сыном, постоянно ставит в пример подрастающему поколению — детям сестры Александра Елены — Кате и Кириллу.

- Родные и друзья рады, что я участвую в конкурсе. Поддерживают меня и говорят, что нужно занять первое место, - рассказывает туляк. - Конечно, я буду бороться за победу, хотя изначально планировал просто поучаствовать. Но теперь, раз люди мне доверяют и голосуют за меня, нужно оправдать их ожидания и постараться взять хотя бы призовые места.

Летом, в свободное от работы время, Александр играет в футбол

Финальный этап конкурса «Народный участковый – 2018» уже стартовал 1 ноября. Победителя выберут граждане нашей страны путем голосования на Официальном сайте Министерства внутренних дел РФ.

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