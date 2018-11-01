На трассе под Тулой "Форд" слетел в кювет: двое погибли, шестеро пострадали
Причины ДТП в настоящее время устанавливают правоохранители
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Ранним утром 1 ноября 2018 года, на 275 км трассы М-4 ДОН в Воловском районе Тульской области произошло ДТП.
Автомобиль "Форд ФТ" вез рабочих из Ливенского района Орловской области в Москву, слетел в кювет и перевернулся.
Двое человек погибли, шестеро получили повреждения и были доставлены в больницу.
- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины ДТП: был ли это человеческий фактор или же все-таки винованы погодные условия, - сообщил Начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.