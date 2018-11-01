2018-10-31T16:58:15+03:00
Происшествия

В Тульской области молодой человек украл из квартиры спиртное, зарядку и 200 рублей

Уголовное дело направлено в суд
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Прокурор Арсеньевского района утвердил заключение в отношении 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже.

Через открытое окно молодой человек залез в квартиру в деревне Большие Голубочки Арсеньевского района. Его наживой стали сигареты, спиртное, портативное зарядное устройство, 200 рублей и продукты. С похищенным местный житель скрылся с места преступления. Материальный ущерб оценивается в 1 876 рублей.

Но на этом молодо человек не остановился. Спустя время в другой квартире он украл смартфон, флеш-карту, чехол-книжку от смартфона. Материальный ущерб составил 9 700 рублей. Материальный ущерб возмещен частично. Уголовное дело направлено в суд.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Почтальон из Прикамья убила двух человек, чтобы у нее не забрали четырех детей
28-летняя Надежда не смогла отдать долг в 10 тысяч рублей пенсионерке, которой носила пенсию. И расправилась с бабушкой, когда она пригрозила позвонить в опеку, и с ее сыном-инвалидом
Новости 24