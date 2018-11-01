В Тульской области молодой человек украл из квартиры спиртное, зарядку и 200 рублей

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-31T16:58:15+03:00

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Прокурор Арсеньевского района утвердил заключение в отношении 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже.

Через открытое окно молодой человек залез в квартиру в деревне Большие Голубочки Арсеньевского района. Его наживой стали сигареты, спиртное, портативное зарядное устройство, 200 рублей и продукты. С похищенным местный житель скрылся с места преступления. Материальный ущерб оценивается в 1 876 рублей.

Но на этом молодо человек не остановился. Спустя время в другой квартире он украл смартфон, флеш-карту, чехол-книжку от смартфона. Материальный ущерб составил 9 700 рублей. Материальный ущерб возмещен частично. Уголовное дело направлено в суд.