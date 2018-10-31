Погода в Туле на ноябрь 2018: осень продолжается
Но в последние несколько дней месяца стоит ожидать понижения температуры -9°C
Фото: Алексей ФОКИН
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Ноябрь 2018 года в Туле будет облачно-солнечным.
По пронозам синоптиков, всего несколько дней месяца будут дождливыми. Изредка стоит ожидать снег.
В начале ноября температура воздуха будет достигать максимум +9°С днем и минимум 0°C ночью.
Во второй половине месяца днем до +5°C, ночью не ниже -9°C.
Атмосферное давление в среднем - 750-752 мм рт. ст..
Выпадет 51 мм осадков (8% годовой нормы).
Влажность воздуха - 88%.
Ветер преимущественно юго-западный 4.6 м/с.