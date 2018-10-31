2018-10-31T16:46:01+03:00
Общество

Погода в Туле на ноябрь 2018: осень продолжается

Но в последние несколько дней месяца стоит ожидать понижения температуры -9°C
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Ноябрь 2018 года в Туле будет облачно-солнечным.

По пронозам синоптиков, всего несколько дней месяца будут дождливыми. Изредка стоит ожидать снег.

В начале ноября температура воздуха будет достигать максимум +9°С днем и минимум 0°C ночью.

Во второй половине месяца днем до +5°C, ночью не ниже -9°C.

Атмосферное давление в среднем - 750-752 мм рт. ст..

Выпадет 51 мм осадков (8% годовой нормы).

Влажность воздуха - 88%.

Ветер преимущественно юго-западный 4.6 м/с.

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