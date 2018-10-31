Погода в Туле 1 ноября: снег с дождем
Атмосферное давление 760-765 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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1 ноября 2018 года в Туле облачно с прояснением.
Ночью местами небольшие осадки - мокрый снег и дождь.
По данным сайта Метеоинфо до 1 мм. Местами ожидается слабый гололед, ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, южный с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -1…+4°С, днём +3…+8°С.
Атмосферное давление 760-765 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.