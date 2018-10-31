Погода в Туле 1 ноября: снег с дождем

...А мы тех, кто мечтал нас задавить, отсталинградили и еще отсталинградим!

Великая Поэтесса в эфире Радио "Комсомольская правда" объяснила нашему корреспонденту, почему она зарифмовала слова "рус" и "расквашенный арбуз" [аудио]