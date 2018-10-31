2018-10-31T16:46:56+03:00
Общество

Погода в Туле 1 ноября: снег с дождем

Атмосферное давление 760-765 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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1 ноября 2018 года в Туле облачно с прояснением.

Ночью местами небольшие осадки - мокрый снег и дождь.

По данным сайта Метеоинфо до 1 мм. Местами ожидается слабый гололед, ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, южный с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -1…+4°С, днём +3…+8°С.

Атмосферное давление 760-765 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.

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