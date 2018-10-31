Big data добавила технологий жителям тульских сел

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-31T13:07:35+03:00

25 октября в Туле прошла конференция «ИТ-стратегия 2019: курс на цифровую экономику и импортозамещение». Особый интерес туляки проявили к выступлению представителей Tele2, рассказавших, как оператор развивает проекты больших данных в компании

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Что же такое эти «большие данные» или Big data? Термин впервые появился в 2008 году в исследовании британского журнала. Там говорилось о взрывном росте объемов цифровой информации. По сути, Big data – это анализ больших массивов информации, который позволяет прогнозировать различные процессы. На примере бизнеса: компании смогут знать, чего хотят их клиенты и отвечать этим требованиям.

Руководитель службы внедрения и технологического развития продуктов Big Data Tele2 Александр Сафонов рассказал, что аналитика больших данных оператора сегодня востребована у городских и районных администраций. И более того – компания видит рост интереса к этому направлению.

Александр Сафонов

- Предоставляя эти сведения, Tele2 вносит свой вклад в развитие городской инфраструктуры и объектов туризма, - отметил Александр Сафонов. – В прошлом году на основании Big Data мы готовили для Департамента информационных технологий Москвы ежемесячный отчет о динамике передвижения населения, который использовался при планировании технической и транспортной инфраструктуры. Это дало возможность властям реализовать концепцию «умного» города: планировать парковки, маршруты общественного транспорта, остановки, детские сады и другие объекты.

Александр рассказал, как готовились данные для столичного департамента. Оператор наложил маршруты перемещения групп абонентов на карту города. Это позволило увидеть, как увеличивается нагрузка на транспортную инфраструктуру, автодороги, железные дороги и метро. Он особенно подчеркнул, что для анализа используется обезличенный трафик на основе алгоритмов, работающих на больших числах.

Помимо городских администраций, потребителями аналитики больших данных Tele2 являются и коммерческие организации. В их числе прежде всего банки. Оператор предоставляет им онлайн-сервисы, позволяющие оперативно принимать решение по заявкам клиентов. Это удобно и заемщику, и банку.

Большие данные – не только в город!

Интересной аналитикой на конференции поделился директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов:

- Оператор собрал статистику и увидел, что регионы, расположенные вокруг Московской области, являются у жителей столицы популярными направлениями для деловых и летних поездок. С июня по август их посетили более 3 млн москвичей. При этом, 26% всех путешествий пришлась на Тульскую область.

Денис Маликов

Опираясь на эти и другие исследования Big Data, оператор Tele2 разработал стратегию развития сети в нашем регионе. Особое внимание компания уделила тем локациям, куда чаще всего приезжают туристы. А кроме того, усовершенствовала сеть в крупных населенных пунктах, где проживает большая часть местных абонентов.

Таким образом, с октября 2017 года Tele2 запустила скоростной интернет в городе Чекалин и еще 73 селах из 21 района. И сегодня услуги 3G/4G оператора доступны почти во всех населенных пунктах Тульской области.

Если говорить про совершенствование покрытия, то в Большой Туле была введена в эксплуатацию новая базовая станция 3G/4G в селе Высокое, усилен сигнал сети в поселках Скуратово и Ленинский, а также на 14 улицах города. В области скорость интернета была увеличена в поселке Заокский и 8 городах – Алексин, Донской, Ефремов, Киреевск, Новомосковск, Узловая, Щекино и Ясногорск.

Результаты этих работ не заставили себя ждать. Туляки и жители области стали ежемесячно использовать в 1,5 раза больше интернет-трафика! А каждый пятый абонент оператора на замену простому телефону купил себе современный смартфон. Собственно, а почему бы и нет, раз благодаря Big data новые технологии стали доступны даже в дальних и небольших селах.