2018-11-02T14:55:12+03:00
Спорт

Наталья Фролова: В «Тулице» результат приходит быстрее и стабильнее

Болельщикам презентован новый состав волейбольной «Тулицы». «Комсомолка» знакомит читателей с новичками команды
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Фото: ВК "Тулица"Фото: ВК "Тулица"
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Наталья Фролова - бронзовый призер ЧР высшей лиги А, Чемпион Европы среди студенческих команд, серебряный призер кубка Казахстана, бронзовый призер чемпионата Казахстана.

Еще в детстве Наталья хотела стать частью спортивной команды. Сначала думала идти в футбольную секцию. Вместе с братом она болела за футбольный клуб «Энергия» (Воронеж). Но выбор сделала в пользу волейбола — в этом виде спорта девушки выглядели более грациозно и женственно.

Фото: архив героя публикации

Фото: архив героя публикации

Вскоре ей подвернулся случай попробовать свои силы в деле. На тренировку по волейболу со старшими девочками Наталью пригласил ее сосед по лестничной площадке - детский тренер Сергей Калдеран.

- В Воронеже я отыграла почти 10 лет за родную команду, но, к сожалению, в городе начались проблемы с финансированием и пришлось уехать сначала в Челябинск, затем в Казахстан, - говорит Наталья Фролова.

«Благодаря, а не вопреки»

Этим летом спортсменка усилила «Тулицу». По словам волейболистки, в команде очень благоприятная рабочая атмосфера. Опытные игроки делают работу качественной, а молодежь добавляет задора и живости, как на площадке, так и за ее пределами. Со многими игроками «Тулицы» Наталья играла ранее и очень была рада видеть их снова.

- Тула намного ближе к Воронежу и это повлияло на мой выбор, - рассказывает доигровщица. - Муж военный не может ездить за мной по всей стране, а ребенку нужно проводить время с обоими родителями. Плюс в Туле предстояло работать с молодым, но довольно опытным тренером. Александр Перепелкин совмещает современное видение волейбола с отточенной дисциплиной. И, конечно, порадовало отношение местного руководства к команде и спорту в целом, потому что, когда играешь благодаря, а не вопреки результат приходит быстрее и стабильнее.

Любовь к спорту

Главные болельщики волейболистки - ее семья. Все, как один, разбираются в волейболе и интересуются успехами спортсменки. Кстати, с мужем она познакомилась также на площадке, играя в волейбол на пляже. Любовь к спорту передалась и дочери. Малышка уже сейчас заявляет, что будет играть в волейбол.

Наталья Фролова такое стремление поощряет, ведь даже в отпуске и сама не выпускает мяч из рук.

Фото: архив героя публикации

Фото: архив героя публикации

- Я желаю болельщикам испытывать положительные эмоции, как можно чаще, делиться ими с близкими людьми и наслаждаться каждым моментом жизни, переживать наши чувства и не стесняться делиться своими, - заключает Наталья Фролова.

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