2018-10-30T15:53:19+03:00
Общество

Погода в Туле 31 октября: мороз и сильный ветер

Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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31 октября 2018 года в Туле и Тульской области облачно с прояснением.

Ночью местами небольшие осадки, днем без осадков (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью -6…-1°С, днем +1…+6°С.

Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м..

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