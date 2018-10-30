Погода в Туле 31 октября: мороз и сильный ветер

СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-30T15:53:19+03:00

Изменить размер текста: A A

31 октября 2018 года в Туле и Тульской области облачно с прояснением.

Ночью местами небольшие осадки, днем без осадков (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью -6…-1°С, днем +1…+6°С.

Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м..