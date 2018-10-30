Погода в Туле 31 октября: мороз и сильный ветер
Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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31 октября 2018 года в Туле и Тульской области облачно с прояснением.
Ночью местами небольшие осадки, днем без осадков (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).
Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный с порывами 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью -6…-1°С, днем +1…+6°С.
Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м..