О сухости глаз, лазерной коррекции и кабинете охраны зрения

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-31T10:25:40+03:00

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- Здравствуйте. Мне 27 лет. Я постоянно работаю за компьютером. Последнее время периодически присутствует резь в глазах, ощущение песка, иногда они слезятся, будто лук попал, а по утрам после сна очень сухие. Офтальмолог мне сказал, что это синдром сухого глаза, и прописал увлажняющие капли, я перепробовал несколько, но лучше не становится. Что делать? Иван.

- Диагноз синдром сухого глаза можно установить только после тщательного обследования. Врач должен взять не только минимальные пробы на определение слезопродукции и времени разрыва слезной пленки, а также взять мазок из глаза, узнать, все ли хорошо с рефракцией, с остротой зрения. Кроме того, нужно промыть слезные каналы, чтобы уточнить, насколько они проходимы. Только исходя из результатов обследования можно будет назначить лечение. Приходите к нам в «КЛИНИКУ ЭКСПЕРТ ТУЛА» на консультацию.

- Два дня назад сделала наращивание ресниц. Когда после процедуры открыла глаза, они были очень красные и слезились, мастер сказала, что это нормально и через минут 10 пройдет. Мне, правда, сперва стало легко, но через четыре часа началось жжение, сухость, глаза снова покраснели, появился насморк и поднялась температура. На следующий день дискомфорт в глазах остался. Раньше ни на что аллергии не было. Ресницы делала не первый раз. Подскажите, пожалуйста, что делать? Ирина.

- Маловероятно, что это аллергия. Она редко проявляется температурой, однако индивидуальные особенности организма никто не отменял. В данном случае это может быть повреждение роговицы после наращивания либо воспалительные процессы, которые просто совпали с процедурой. Важно провести биомикроскопию глаза с помощью щелевой лампы (микроскоп, через который осматривают глаза — прим.ред.), взять мазки. Не занимайтесь самолечением. Точный диагноз может установить только врач. Приходите в «КЛИНИКУ ЭКСПЕРТ ТУЛА», и мы постараемся вам помочь.

- У меня повышенная чувствительность глаз. При ярком освещении, при ветре (даже слабом), сухом воздухе, при перемене температур, при работе за компьютером у меня сильно слезятся глаза. От слез на веках появляется раздражение, которое в свою очередь еще сильнее провоцирует появление слез. Как можно справиться с этой проблемой? Может есть какие-нибудь специальные капли? Алена.

- Сухость глаз может возникать из-за разных факторов. Чтобы установить истинную причину недостаточной выработки слезы, нужно провести обследование. Только тогда врач решит, можно ли вам ограничиться только специальными каплями. Потому что иногда глаза могут выступать индикатором таких заболеваний, как диабет или ревматизм.

- Подскажите, пожалуйста, какую лампу лучше использовать для зрения в качестве настольной для первоклассника: накаливания, галогенную или светодиодную? Заранее спасибо! Марина.

- Существует много разных мнений на этот счет. Я бы посоветовала пользоваться обычной лампой накаливания (60 ватт) и включенным верхним светом. Это мягкое свечение, которое не бьет по глазам ребенку. Кстати, по нормам СанПин для детских учреждений также выбирают только лампы накаливания. Если же вы выбираете галогенную или светодиодную лампы, то отдайте свое предпочтение мягкому теплому свету, а не яркому холодному.

- Много работаю перед монитором. Какие защитные очки посоветуете? Алина.

- В наше время в защитных очках смысла нет. Мониторы у всех сейчас современные. Никто уже не пользуется старыми «ящиками», которые действительно сильно влияли на зрение. При работе за монитором важно капать увлажняющие капли, делать перерывы и гимнастику.

Если вы сомневаетесь в здоровье своих глаз, приходите на прием. Мы проверим остроту вашего зрения, после чего решим, нужны ли вам корректирующие очки для улучшения зрительных функций.

- Здравствуйте, мне 43 года, и у меня наследственная закрытоугольная глаукома. Была проведена лазерная операция. В настоящее время, когда я работаю за компьютером, у меня иногда поднимается глазное давление на оперированном глазу. Может быть, мне неправильно провели операцию? Ирина.

- Вам обязательно нужно к офтальмологу: померить остроту зрения, проверить рефракцию, посмотреть состояние глазного дна, посмотреть состояние вашего глаза после иридоэктомии, провести измерения полей зрения. Исходя из этого, можно решить, нужна вам терапия или хирургическая операция. Приходите, мы готовы вам помочь!

- Здравствуйте, у меня в последнее время опухают глаза, и зуд небольшой в уголках глаз, когда начинаешь чесать или прикасаться руками, усиливается, и присутствует покраснение в уголке левого века. Что посоветуете? Максим.

- Причин возникновения таких симптомов может быть много, потому важно прийти на прием к офтальмологу. Врач проведет проверку на патогенную микрофлору в ваших глазах и исходя из ее результатов назначит лечение. Вероятно, это хроническая инфекция, которая может идти из носоглотки. Не исключено, что потребуется и консультация лор-врача.

- Хочу сделать лазерную коррекцию Lasik. Дает ли она хороший результат? Есть ли какие-то противопоказания? Мария.

- Lasik позволяет достичь результата при минимальных рисках появления побочных эффектов. Операция имеет самый широкий спектр применения: исправляет как близорукость, так и дальнозоркость, устраняет астигматизм. Результат операции стабилен: риск последующего ухудшения зрения минимален. Однако лазерную коррекцию не делают людям, не достигшим 18 лет. Это связано с тем, что очень сложно спрогнозировать, как у ребенка или подростка будет меняться зрение в дальнейшем. Также есть и медицинские противопоказания. Это могут быть, например, некоторые заболевания век, индивидуальные особенности строения глаз и другие заболевания организма. К каждому пациенту - индивидуальный подход.