На трассе в Тульской области загорелся "ПАЗик" с людьми: прокуратура проводит проверку
Утром 30 октября на 150 км дороги "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" загорелся "ПАЗ". Пассажирский автобус следовал по маршруту "Тула — Венев". Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера службы спасения в 08:23.
Автобус сгорел полностью. В результате происшествия пассажиры автобуса (4 взрослых, 4 детей) не пострадали. Предполагаемая причина возгорания - техническая неисправность транспортного средства.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось семь человек и две единицы техники.
По данному факту прокуратурой Веневского района организовано проведение проверки законодательства о транспортной безопасности, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.