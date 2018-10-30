2018-10-30T14:19:01+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области загорелся "ПАЗик" с людьми: прокуратура проводит проверку

Предполагаемая причина возгорания - техническая неисправность автобуса
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Утром 30 октября на 150 км дороги "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" загорелся "ПАЗ". Пассажирский автобус следовал по маршруту "Тула — Венев". Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера службы спасения в 08:23.

Автобус сгорел полностью. В результате происшествия пассажиры автобуса (4 взрослых, 4 детей) не пострадали. Предполагаемая причина возгорания - техническая неисправность транспортного средства.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось семь человек и две единицы техники.

По данному факту прокуратурой Веневского района организовано проведение проверки законодательства о транспортной безопасности, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

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