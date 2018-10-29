Суд вынес приговор экс-главе администрации Новомосковска Вадиму Жерздеву

29 Окт. 17:00 2018-10-30T09:55:21+03:00

До вступления приговора в законную силу бывший глава администрации будет находиться под домашним арестом

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29 октября Вадим Жерздев традиционно появился в зале суда в сопровождении двух защитников и сразу же занял место на скамейке в ожидании начала процесса.

Фото: Алексей ФОКИН

Внешне спокойный бывший глава администрации Новомосковска все это время хранил молчание, лишь изредка переговариваясь с адвокатом.

Фото: Алексей ФОКИН

«Виноват, оступился, осознал»

После начала заседания судья дал слово Вадиму Жерздеву. Экс-глава администрации зачитал с листа:

- Я хотел бы еще раз заявить, что свою вину в содеянном полностью признаю. Прошу суд о снисхождении, назначении наказания, не связанного с лишением свободы. Потому что у меня есть малолетний ребенок. Жена находится в декретном отпуске. Престарелая мать и близкие, которые нуждаются в моей поддержке. Принимая решение о наказании, прошу суд учесть такие обстоятельства: в ходе предварительного следствия у меня были изъяты денежные средства, позволяющие выплатить штраф, предусмотренный данной статьей. Если будет назначено наказание в виде исправительных работ я смогу применить опыт и знания, как специалист в области строительства, что принесет пользу обществу и позволит, отбывая наказание, материально поддерживать семью, принимать участие в воспитании малолетнего сына, а также несовершеннолетнего сына супруги, которого мы воспитываем совместно.

Фото: Алексей ФОКИН

Также Вадим Жерздев просил учесть суд, положительные характеристики, государственные награды, которыми был награжден в период трудовой деятельности, а также тот факт, что ранее не привлекался к уголовной ответственности и не был судим. А в конце заявил:

- Еще раз прошу строго не наказывать. Виноват, оступился, осознал.

Фото: Алексей ФОКИН

Отмена торгов

Виноват, по мнению следствия, бывший глава администрации города в том, что пытался по заниженной цене продать тульской организации, учредителем которой являлся его хороший знакомый, три земельных участка на ул. Трудовые Резервы. Компания планировала организовать на них платную парковку.

Для этого было принято решение о проведении открытых аукционов. Обвиняемый пообещал своему знакомому победу в торгах. Однако заявку на участие в аукционе подали еще двое человек. Под давлением бывшего чиновника один из них отказался от участия торгах, другой — нет. Тогда Вадим Жерздев дал указание подчиненным под предлогом наличия на землях объектов водоснабжения и других коммуникаций решить вопрос с отменой аукционов.

Торги были отменены. Позже в дело вмешались правоохранители. Спустя год экс-главу администрации задержали.

До вступления приговора — под домашним арестом

После перерыва суд огласил приговор Вадиму Жерздеву. Бывшего чиновника суд признал виновным в «Злоупотреблении должностными полномочиями».

Ему назначено 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 3 года. К слову, ранее прокурор просил для бывшего чиновника 1 год 8 месяцев.

До вступления приговора в законную силу Вадим Жерздев будет находиться под домашним арестом. Контроль за его перемещением проводится через электронный браслет.