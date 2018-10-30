СЕГОДНЯ 08:30 2018-10-30T09:28:08+03:00

18 ноября волшебник получит поздравления от детей и их родителей

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Юные туляки могут поздравить Деда Мороза с днем рождения. Акцию для детей и их родителей проводит Почта России ко дню рождения главного новогоднего волшебника, который ежегодно отмечается 18 ноября.

Письма и открытки от детей с добрыми пожеланиями в адрес Деда Мороза можно отправить из Центрального отделения Тулы (пр. Ленина, д. 33). В клиентском зале почтамта установлен специальный ящик, куда можно положить свое поздравление волшебнику.

18 ноября на родине Деда Мороза в Великом Устюге сотрудники Почты России вручат Дедушке лично поздравления от детей и их родителей.

Послания Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив на письмо или открытку почтовую марку. Свой индекс можно узнать на сайте pochta.ru.