Погода в Туле 30 октября: -6 и гололедица
Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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30 октября 2018 года в Туле и Тульской области облачно.
Осадки в виде дождя с мокрым снегом (по данным сайта Метеоинфо до 7 мм).
Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер восточной четверти 7-12 м/с, местами порывы его будут достигать 12-17 м/с.
Температура воздуха по области ночью -6…+1°С, днем +5…+10°С.
Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м