Погода в Туле 30 октября: -6 и гололедица

СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-29T17:31:54+03:00

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30 октября 2018 года в Туле и Тульской области облачно.

Осадки в виде дождя с мокрым снегом (по данным сайта Метеоинфо до 7 мм).

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер восточной четверти 7-12 м/с, местами порывы его будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью -6…+1°С, днем +5…+10°С.

Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м