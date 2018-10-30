33 медали завоевали тульские спортсмены на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-30T09:28:08+03:00

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С 25 по 28 октября 2018 г. в городе Туле прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек, посвященный 77-й годовщине героической обороны города Тулы в Великой отечественной войне.

Более 300 спортсменов из Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Курской, Московской, Нижегородской, Орловской, Псковской, Самарской, Тульской областей, Республики Калмыкии и Удмуртской Республики собрались в городе Туле, чтоб выявить сильнейшего и почтить память героических защитников города Тулы, отстоявших город Тулу в октябре-ноябре 1941 года.

Ценными подарками, а также денежным вознаграждением были отмечены победители и призеры первенства мира 2018 года по рукопашному бою: Никита Архипов, Никита Каретников, Роман Савыкин, Егор Сенашкин, Николай Федянович, Егор Павловский, Александр Башкин, Максим Щепелев, Яна Медведева, Сергей Яровиков, Семён Юдин, а также тренеры спортсменов: Джавид Ахадов, Александр Мешконогих, Андрей Щербинин, Анатолий Пашкин, Дмитрий Дагаев.

Сборную Тульской области представляли спортсмены Тульской областной федерации рукопашного боя, в состав которой вошли воспитанники СШ «Металлург», СШ «Триумф» г.Тулы, СО «Динамо» г.Новомосковска, СК «Магура» г.Щекино, ДЮСШ №3 г.Ефремова, спортсмены г.Киреевска, спортсмены г.Белёва, курсанты Тульского Суворовского военного училища.

Тульские спортсмены подтвердили свой высокий класс подготовки, завоевав на Всероссийском соревновании 8 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Победителями соревнований стали:

В возрастной группе 12-13лет:

1 место – Чеканихин Игорь - в.к. 46 кг СШ «Триумф» тр. Дагаев Д.С., Жданова И.Н.

В возрастной группе 14-15лет:

1 место – Архипов Никита - в.к. 50 кг СШ «Металлург» тр. Ахадов Д.М., Дагаев Д.С.

1 место – Улитин Ярослав - в.к. 60 кг СШ «Металлург» тр. Гарбуз А.Г., тр.Пашкин А.И.

1 место – Щепелев Максим - в.к. 75+ кг СШ «Металлург» тр. Дагаев Д.С.

В возрастной группе 16-17лет:

1 место – Минаев Илья - в.к. 80+ кг СО «Динамо» тр. Негачев В.В.

1 место – Пенкина Лада - в.к. 46 кг СШ «Металлург» тр. Дагаев Д.С.

1 место – Шубина Анна - в.к. 46 кг СШ Киреевск тр. Бушин А.В.

1 место – Савенкова Анастасия - в.к. 70 кг ДЮСШ№3 г.Ефремов тр.Щербинин А.С.

Готовились спортсмены под руководством Дмитрия Дагаева, Джавида Ахадова, Виктора Негачева, Александра Бушина, Андрея Гарбуза, Андрея Щербинина, Ильи Герасименко, Павла Турбина, Инны Ждановой, Александра Мешконогих, Павла Турбина, Анатолия Пашкина, Багомедова Рамазана.

Победители соревнований получили право участвовать в Первенстве России 2019 года по рукопашному бою, которое пройдёт в марте месяце в Волгограде.