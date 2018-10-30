Тульские стоматологи приглашают на Дни открытых дверей

СЕГОДНЯ 03:00 2018-10-29T16:40:06+03:00

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр

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3 ноября 2018 года с 9:00 до 15:00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» будут проведены Дни открытых дверей.

Акции состоятся по адресам:

г. Тула, ул. Кауля, д. 31;

филиал №2, г. Ясногорск, ул. Щербина, д. 4;

филиал №4, г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4.

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.