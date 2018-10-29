Погода в Туле 29 октября: облачно, осадки и плюс три градуса
Атмосферное давление 745-750 мм ртутного столба
Фото: Алексей ФОКИН
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29 октября в Туле будет облачно с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный 6-11 м/с, местами его порывы достигнут 12-17 м/с. Столбик термометра днем поднимется до + 3 °С. Атмосферное давление 745-750 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.