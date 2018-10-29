Погода в Туле 29 октября: облачно, осадки и плюс три градуса

Пять главных вопросов о том, как получить качественную и своевременную медпомощь по полису ОМС в 2018 и в 2019 году

«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие эксперты рассказали о правах, новых возможностях пациентов в системе ОМС и дали советы, как воспользоваться такими гарантиями на практике