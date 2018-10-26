День всех святых: история и суеверия

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-26T17:54:26+03:00

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День всех святых – очень популярен в США, Европе и Канаде. Теперь он добрался и до России. Корни этого осеннего праздника уходят в дохристианскую эпоху, во времена древних кельтов. Прежде он назывался Самайн и был начисто лишен негативной энергии, поскольку посвящался сбору урожая.

Потом, после прихода христианства, его суть на волне борьбы с язычеством была искажена. Католические священники говорили людям, что в ночь с 31 октября на 1 ноября в наш мир помимо умерших близких людей врываются заблудшие души, которые не попали по какой-то причине в рай или ад.

Впрочем, в европейских странах этот праздник и сейчас является семейным, а его традиции похожи на наши колядки. В православии День Всех Святых тоже есть, он празднуется сразу после Троицы. У людей невоцерковлённых Хеллоуин сразу вызывает ассоциации мистическими персонажами, но настоящая христианская действительность далека от подобных страшилок. Суть праздника, как у православных, так и у католиков одна – почитание Всех Святых.

Сейчас праздник становится очень популярен в России, хотя для многих его поклонников, это – лишь повод погулять и повеселиться. К сожалению, день Всех святых стал поводом для безудержного веселья представителей молодежных субкультур, что, как представляется нам, не верно.

В поисках более глубоких смыслов мы отправились на обзорную экскурсию по Всехсвятскому кладбищу. Название исторического кладбища самое подходящее. К тому же, оно является многоконфессиональным, можно набрести на старообрядческие, православные, католические, мусульманские и иудейские захоронения.

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Достаточно уникальным для исторического кладбища является захоронение Слесаревых (Слюсаревых). Это люди – не знатного рода, но своими делами они заслужили захоронение непосредственно перед храмом, в числе самых уважаемых горожан. Представители семьи были устроителями первого городского водопровода. По словам нашего экскурсовода Натальи Самсоновой, надгробья в виде ангела выполнено из мрамора низкого качества. Сделана скульптура по индивидуальному заказу в Италии. Подобных много на старых московских кладбищах, но в Туле оно – единственное. Свой нынешний цвет мрамор приобрел в результате досадной случайности. Вообще-то, благородный камень красить не принято. Но неизвестная тулячка проявила инициативу, покрасив ангела в цвет индиго. После реставрации камень посветлел, но сохранил светло-синий оттенок.

Тульские надгробья часто выполнялись из чугуна: кресты, часовни - делались на оружейном заводе. Еще один популярный материал - местный известняк. Он отличается особой пластичностью, поэтому выполненные из него надгробья отличаются тонкостью резьбы. Под Веневом до сих пор сохранились каменоломни. Искусствоведы отмечают, что тульские надгробья выполнены на гораздо более высоком художественном уровне, чем московские.

Вскоре мы подошли к семейному захоронению Ваныкиных. Могила Дмитрия Яковлевича Ваныкина утрачена, сохранились надгробья над прахом его родителей и бабушки. Памятник в виде саркофага имитирует гроба. Но он сделан из монолитного камня, прах захоронен в земле. Такой тип надгробий - самый распространенный для 19 века. Дмитрий Яковлевич Ваныкин вышел из купеческого сословия. Его семью в Туле называли «шелковыми кролями», так как Ваныкины производили и продавали шелк. Но в самом начале своей самостоятельной жизни Дмитрий Яковлевич был разорен и с нуля «сколотил» капитал на «скорбных заказах»: занимался ритуальными услугами, изготовлением гробов. Он был в этой области фактически монополистом. Человеком был нелюдимым и замкнутым, вероятно из-за своего раннего вдовства. Он жертвовал огромные деньги на храмы. В колокольне Всесвятского собора есть витая чугунная лестница – его подарок. В конце жизни Ваныкин завещал все состояние на строительство больницы. В начале 20 века, когда она была построена, была самой хорошо оснащенной лечебницей в стране. Единственным желанием Дмитрия Ваныкина было, чтобы в холле здания весел его портрет и улица была названа Ваныкинской.

В самой старой части кладбища находится захоронения старообрядцев. Известно только одно, возможно есть и другие, но они ушли под землю. Изначально в этом месте существовало старообрядческое кладбище. Но когда в 1772 году вышел указ об устройстве здесь православного погоста, оно постепенно поглотило захоронения староверов. Часть могил была перевезена на другое место. Осталось захоронение купцов Лугининых. Ушедшие в землю надгробья были откопаны сотрудниками музея. Самые старинные плиты. Первой строкой идет дата, причем на старообрядческих надгробьях от сотворения мира, а не от рождества христова, как сейчас. Было принято указывать только дату смерти, дата рождения считалась не столь важной для вечности. Лугинины были одной из богатейших семей не только в Туле, но и в России, имели чугунолитейные производства в Туле и на Урале, парусиновые и бумажные фабрики. Истфак пединститута сейчас расположен в одном из сохранившихся особняков Лугининых. Есть предположения, что он построен по проекту Растрелли. В Туле свирепствовала эпидемия чумы, к этому времени относятся детские могилы Лугининых. По архивным данным смертность от эпидемии была небольшой – указано 12 человек, но, возможно, они не полны. К тому же умерших женщин, как водится, не считали.

Надгробье «Крест процветший» довольно часто встречается. Его поверхность имитирует кору дуба. Сломленное дерево – символ окончившейся жизни. Часто оно ставилось на семейном захоронении, где каждый срубленный сук символизировал ушедшего человека. С середины 19 века такие надгробья встречаются часто. Нам встретилась могила мещанки Анастасии Токшиной, о ней ничего не известно. Но предположительно ветка с молодыми побегами может означать, что остался ребенок или трактоваться, как надежду на возрождение. О любом надгробье 19 века можно рассказать много только лишь по его внешнему виду, даже не зная, кто захоронен. Все очень символично и осмысленно.

На Всехсвятском кладбище покоится известный туляк Николай Иванович Белобородов, изобретатель тульской хроматическая гармони, самоучка, самородок. Основание надгробья сохранилось с начала 20 века, крест - вторичный. Этот тип памятника «Крест на голгофе», было принято выполнять с постаментом в виде необработанного камня или элементов необработанных камней. Рядом под саркофагом покоится прах его сестры. Оформление саркофага выполнено тонкой резьбой в виде букетов. Это своеобразный тульский бренд, элементы орнамента использовались на оружии, фасадах. Тульские букеты сотояли из маков, колосьев, виноградных лоз – символов возрождения, Иисуса Христа.

Экскурсовод довел нас до памятника Белоусову. По инициативе этого тульского санитарного врача на месте городской свалки появился первый парк. До этого для прогулок использовался кремлевский сад. Ходила туда знать, обычным горожанам гулять было негде. Поэтому кладбище использовалось, как сквер. В 19 веке в архиве есть указы о запрете торговать орехами и сладкими водами на погосте. Полтора века назад здесь ходили экипажи, назначались свидания. В архивных дневниках есть сведения, что люди ходили на пикники на могилы родственников.

Есть на кладбище уголок, которые работники музеев наз0ывают «готическим». Причина тому – не художественные особенности надгробий. Это место облюбовали представители молодежных субкультур. Акты вандализма до сих пор имеют место именно здесь. Примечателен сбитый с постамента чугунный ангел. У скульптуры утрачены голова, крыло, крест. Находится захоронение на участке калужских крестьян Степановых. Ангел выполнен мастерами оружейного завода, вероятно, кто-то из членов семьи работал на предприятии. Оружейники были зажиточны, и могли позволить себе пышные надгробья.

За свою историю Всехсвятское кладбище пережило многие потрясение. Удивительно, насколько исторические процессы отразились и переплелись в культуре захоронений. После революции очень многие кресты были сбиты в порыве религиозной борьбы. Многие надгробья в советское время использовались вторично, надписи затирались и набивались заново. Постаменты массово вывозились на строительство фундаментов, мощение дорожек. Сейчас около тысячи надгробий находится на открытом хранении в музейном фонде, поскольку являются историческими памятниками. Культура захоронения всегда отражала уровень цивилизованности нации. В периоды упадка кладбища осквернялись, а в период процветания и подъема к памяти всегда относились трепетно.