Житель Тульской области украл из подъезда дома велосипед

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-26T17:00:44+03:00

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Прокурором Дубенского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 37-летнего жителя Дубенского района в краже.

В с. Воскресенское на лестничной площадке первого этажа одного из многоквартирных домов он увидел велосипед стоимостью 7 тысяч рублей. Убедившись, что рядом никого нет, мужчина похитил велосипед из подъезда и скрылся.

Велосипед потерпевшей был возвращен сотрудниками полиции.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в суд.