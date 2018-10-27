2018-10-26T16:57:22+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина отправится под суд за кражу 20 тысяч рублей с карты знакомого

Уголовное дело направлено в суд
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Прокурор Арсеньевского района утвердил заключение в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в краже.

Дома у знакомого он украл банковскую карту из кармана куртки. После этого мужчина снял с карты 20 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Причиненный ущерб не возмещен, потерпевшим заявлен гражданский иск.

Уголовное дело направлено в Одоевский районный суд для рассмотрения по существу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Узловой благоустроят прилегающую к ФОКу территорию
В Тульской области бывшего начальника ОГИБДД обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
Тульских медиков будут обучать ведущие специалисты Минздрава России
Алексей Дюмин с рабочей поездкой посетил Узловую
В центре Тулы продолжается посадка цветов, деревьев и кустарников
В Привокзальном округе Тулы ликвидировали незаконные торговые точки по продаже рыбы
Празднование 77-й годовщины обороны Тулы: программа мероприятий
Молодежь научат самостоятельности
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Имущество тульского предприятия пустят с молотка, чтобы погасить долги по зарплате
В Привокзальном округе Тулы ликвидировали незаконные торговые точки по продаже рыбы
В Туле на Одоевском шоссе короткое замыкание в электрощитовой почти привело к пожару
Туляк объявил голодовку из-за невыплаты зарплаты: организована доследственная проверка
Тульская область заняла третье место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления услуг
В Туле состоялась конференция по цифровой экономике
Детский телеканал TiJi, фонд «Искусство, наука и спорт» и «Ростелеком» поддержат распространение контента с тифлокомментированием
Двое жителей Тульской области пойманы на краже еды и сигарет из столовой
Встреча ректоров