В Тульской области мужчина отправится под суд за кражу 20 тысяч рублей с карты знакомого
Уголовное дело направлено в суд
Фото: Алексей ФОКИН
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Прокурор Арсеньевского района утвердил заключение в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в краже.
Дома у знакомого он украл банковскую карту из кармана куртки. После этого мужчина снял с карты 20 тысяч рублей и скрылся с места преступления.
Причиненный ущерб не возмещен, потерпевшим заявлен гражданский иск.
Уголовное дело направлено в Одоевский районный суд для рассмотрения по существу.