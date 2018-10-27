В Тульской области мужчина отправится под суд за кражу 20 тысяч рублей с карты знакомого

СЕГОДНЯ 03:00 2018-10-26T16:57:22+03:00

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Прокурор Арсеньевского района утвердил заключение в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в краже.

Дома у знакомого он украл банковскую карту из кармана куртки. После этого мужчина снял с карты 20 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Причиненный ущерб не возмещен, потерпевшим заявлен гражданский иск.

Уголовное дело направлено в Одоевский районный суд для рассмотрения по существу.