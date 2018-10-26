2018-10-26T16:34:01+03:00
Происшествия

Житель Тульской области из-за денег устроил схватку со слепой бабушкой знакомого

Пенсионерка пыталась выгнать гостя из своего жилища, а тот ее ограбил
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

38-летний житель Липки Киреевского района Тульской области осужден за грабеж.

Как выяснилось, 12 марта 2018 года, пьяный мужчина пришел в квартиру знакомого выпить и уснул на диване.

В квартире также была 93-летняя слепая бабушка знакомого. Она стала щупать спящего за голову и определила, что это не ее внук. Старушка возмутилась его присутствием и стала выгонять из квартиры.

Осужденный сопротивляться не стал, но уходя из квартиры, просунул руку в карман халата, надетого на женщине, и вытащил из него кошелек.

Пенсионерка поняла, что ее грабят, и ухватилась рукой за кошелек, требую вернуть его. Не смотря на сопротивление женщины, мужчина взял из кошелька 15 500 рублей, бросил его на пол и сбежал.

Потерпевшая подняла кошелек и поняла, что денег в нем не осталось. Она направилась к соседям и проросила позвонить в полицию, сообщить о грабеже.

Дело дошло до суда, где мужчина признал вину. Мужчина компенсировал материальный ущерб и моральный вред, а также извинился перед потерпевшей.

Судом жителю Тульской области назначено наказания в виде исправительных работ сроком на 1 год 2 месяца с удержанием 20% заработка в доход государства. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вадим Жерздев признал свою вину и извинился
22 октября Новомосковский городской суд в особом порядке рассмотрел уголовное дело в отношении экс-главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями [фото, видео]
Новости 24
В Узловой благоустроят прилегающую к ФОКу территорию
В Тульской области бывшего начальника ОГИБДД обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
Тульских медиков будут обучать ведущие специалисты Минздрава России
Алексей Дюмин с рабочей поездкой посетил Узловую
В центре Тулы продолжается посадка цветов, деревьев и кустарников
В Привокзальном округе Тулы ликвидировали незаконные торговые точки по продаже рыбы
Празднование 77-й годовщины обороны Тулы: программа мероприятий
Молодежь научат самостоятельности
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Имущество тульского предприятия пустят с молотка, чтобы погасить долги по зарплате
В Привокзальном округе Тулы ликвидировали незаконные торговые точки по продаже рыбы
В Туле на Одоевском шоссе короткое замыкание в электрощитовой почти привело к пожару
Туляк объявил голодовку из-за невыплаты зарплаты: организована доследственная проверка
Тульская область заняла третье место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления услуг
В Туле состоялась конференция по цифровой экономике
Детский телеканал TiJi, фонд «Искусство, наука и спорт» и «Ростелеком» поддержат распространение контента с тифлокомментированием
Двое жителей Тульской области пойманы на краже еды и сигарет из столовой
Встреча ректоров