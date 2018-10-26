Житель Тульской области из-за денег устроил схватку со слепой бабушкой знакомого

26 Окт. 23:00 2018-10-26T16:34:01+03:00

Пенсионерка пыталась выгнать гостя из своего жилища, а тот ее ограбил

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38-летний житель Липки Киреевского района Тульской области осужден за грабеж.

Как выяснилось, 12 марта 2018 года, пьяный мужчина пришел в квартиру знакомого выпить и уснул на диване.

В квартире также была 93-летняя слепая бабушка знакомого. Она стала щупать спящего за голову и определила, что это не ее внук. Старушка возмутилась его присутствием и стала выгонять из квартиры.

Осужденный сопротивляться не стал, но уходя из квартиры, просунул руку в карман халата, надетого на женщине, и вытащил из него кошелек.

Пенсионерка поняла, что ее грабят, и ухватилась рукой за кошелек, требую вернуть его. Не смотря на сопротивление женщины, мужчина взял из кошелька 15 500 рублей, бросил его на пол и сбежал.

Потерпевшая подняла кошелек и поняла, что денег в нем не осталось. Она направилась к соседям и проросила позвонить в полицию, сообщить о грабеже.

Дело дошло до суда, где мужчина признал вину. Мужчина компенсировал материальный ущерб и моральный вред, а также извинился перед потерпевшей.

Судом жителю Тульской области назначено наказания в виде исправительных работ сроком на 1 год 2 месяца с удержанием 20% заработка в доход государства. Приговор суда в законную силу пока не вступил.