Житель Тульской области из-за денег устроил схватку со слепой бабушкой знакомого
38-летний житель Липки Киреевского района Тульской области осужден за грабеж.
Как выяснилось, 12 марта 2018 года, пьяный мужчина пришел в квартиру знакомого выпить и уснул на диване.
В квартире также была 93-летняя слепая бабушка знакомого. Она стала щупать спящего за голову и определила, что это не ее внук. Старушка возмутилась его присутствием и стала выгонять из квартиры.
Осужденный сопротивляться не стал, но уходя из квартиры, просунул руку в карман халата, надетого на женщине, и вытащил из него кошелек.
Пенсионерка поняла, что ее грабят, и ухватилась рукой за кошелек, требую вернуть его. Не смотря на сопротивление женщины, мужчина взял из кошелька 15 500 рублей, бросил его на пол и сбежал.
Потерпевшая подняла кошелек и поняла, что денег в нем не осталось. Она направилась к соседям и проросила позвонить в полицию, сообщить о грабеже.
Дело дошло до суда, где мужчина признал вину. Мужчина компенсировал материальный ущерб и моральный вред, а также извинился перед потерпевшей.
Судом жителю Тульской области назначено наказания в виде исправительных работ сроком на 1 год 2 месяца с удержанием 20% заработка в доход государства. Приговор суда в законную силу пока не вступил.