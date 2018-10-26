2018-10-26T16:19:05+03:00
Общество

Погода в Туле на 27 октября: ветрено, +10°С

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Ночью 27 октября 2018 года в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.

Местами небольшие осадки (по данным сайта Метеоинфо до 5 мм).

Ветер западный 5-10 м/с.

Днем также облачно с прояснениями.

Во второй половине дня небольшой дождь.

Ветер юго-западный, южный с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -2…+3°С, днем +5…+10°С.

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.

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