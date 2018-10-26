Погода в Туле на 27 октября: ветрено, +10°С

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова: «Ни один украинец не осуждён в России за политические взгляды»

Омбудсмен рассказала «КП» о борьбе против пыток в российских тюрьмах и наших политзеках из киевского СИЗО [Эксклюзив]