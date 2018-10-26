Погода в Туле на 27 октября: ветрено, +10°С
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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Ночью 27 октября 2018 года в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.
Местами небольшие осадки (по данным сайта Метеоинфо до 5 мм).
Ветер западный 5-10 м/с.
Днем также облачно с прояснениями.
Во второй половине дня небольшой дождь.
Ветер юго-западный, южный с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -2…+3°С, днем +5…+10°С.
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.