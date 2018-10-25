К 100-летию комсомола: капсула времени - привет в далекое будущее

25 Окт. 14:00 2018-10-26T14:22:48+03:00

По просьбе читателя «Комсомолка» узнала о судьбе капсулы времени, заложенной в тульском сквере 50 лет назад

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Невероятно популярной традицией в Советском Союзе была закладка так называемых капсул времени, внутрь которых прятали письмо с посланием потомкам. Письмо отправляли в будущее в торжественной обстановке, закладывая в основание строящихся зданий, объектов инфраструктуры, памятников. Послания эти писали пионеры, участники войны, комсомольцы, передавая новым поколениям свои знания, опыт и наставления. При установке письма важно было указать, через какое время оно должно быть открыто.

Нераспечатанный тайник

Больше всего тайников было создано в 1967-1968 годы с указанием вскрыть к 100-летию ВЛКСМ. Одна из таких капсул скрывается в основании четырехгранного монумента в сквере Коммунаров в Туле. Об этом «Комсомолке» рассказал местный житель Игорь Смарагдов, который участвовал в закладке послания.

- В то время (в 1968-м году — прим.ред) я, студент-пятикурсник, был секретарем комсорга механического факультета Тульского политехнического института, - вспоминает туляк. - Торжественное мероприятие по закладке было часов в пять вечера. День был пасмурный, уже темнело. На закладку собралось порядка 150-200 человек — комсомольский актив. Мы все стояли за площадкой и монументом, лицами к проспекту. Все было без надрывного энтузиазма и ликования. Как-то серьезно, значительно. В целом без хохм и достойно-задумчиво. Капсулу спрятали в подножье обелиска, но до сих пор никто не инициировал ее вскрытие.

Вскрывать не станут

Именно по просьбе Игоря Смарагдова мы, воодушевленные настроением, которое навевают всякого рода послания из прошлого (все-таки это наша история!), обратились к городским властям, чтобы они прояснили дальнейшую судьбу капсулы времени.

Оказалось, вскрывать ее не станут. Причиной тому стали полтора метра бетона и гранита, которые скрывают точное место закладки. Такой внушительный покров образовался в результате двух реконструкций монумента. Инициаторы последних работ в 2013 году заверили, что обновленный памятник может простоять без ремонта целых 50 лет. Потому, на разрушение пилона ради капсулы идти не целесообразно

Фото: Алексей ФОКИН

«Наша страна станет лучшей в мире»

Подробнее об указанной капсуле времени нам удалось узнать, пообщавшись с Анатолием Артемьевым, который в 1968 году работал секретарем комитета комсомола Западно-Богородицкого угольного разреза и читал послание, спрятанное в сквере Коммунаров.

По его словам, оно было подготовлено на пленуме тульского обкома комсомола и утверждено на торжественном общественном собрании. Текст письма был адресован тем комсомольцам, которые еще не родились.

- Комсомольцы 60-х выражают уверенность, что новое поколение сохранит и преумножит все созданное советским народом, и наша страна станет лучшей в мире, - отмечает Анатолий Иванович. - По моему мнению, новое поколение соответствует мечтаниям предков. Молодежь ушла намного дальше, чем мы тогда представляли. Тульская область — не исключение. Развивается молодежная политика, созданы Суворовское училище, кадетские корпуса, заводы и предприятия процветают. Подрастающие поколение - патриоты своей страны. У них гораздо больше возможностей, чем в 60-х, для развития и движения вперед. Мы, живые комсомольцы, видим, что те задачи, на которые мы указали в послании, выполняются.

Анатолий Артемьев

КСТАТИ

В половине районов Тульской области во времена Советского союза были заложены капсулы времени. В основном их прятали в скверах или аллеях, также послания писали на пластинах, табличках и вещали на здания.

Одна из таких пряталась в основании монумента на площади перед Дворцом культуры имени Бондаря в Алексине. Послание потомкам от строителей микрорайона Соцгород и алексинских комсомольцев было вскрыто в год 100-летия Октябрьской революции — 7 ноября 2017 года.

Также в июне 2018 года выпускники Тульского педагогического колледжа распечатали послание из 1986 года. Его написали 32 года назад выпускники в день своего последнего звонка.

МНЕНИЯ

Туляки отмечают, что традиция закладывать капсулы может обрести свое второе рождение и в настоящее время.

- Думаю, закладка или, наоборот, вскрытие послания от предков — это очень интересно. Особенно, ценны капсулы, сделанные много десятилетий назад, - отмечает тулячка Василиса Терентьева. - В школьные годы мы с друзьями ходили в походы на одно и тоже место каждое лето и каждый год оставляли сами себе послание с пожеланиями. Удивительно, но за год многое забывалось и читать было весело. Я бы с удовольствием поприсутствовала на вскрытии капсулы времени, заложенной ровесниками моей мамы или бабушки. Это очень волнительно. Сейчас это тоже можно сделать. Наверное, и моей дочери будет любопытно, прочесть такой привет из прошлого.

- Это старая добрая традиция, которую стоит продолжать, - отметила жительница Тулы Ольга Макарова. - Люди, присутствующие на таких закладках капсул, испытывают необычайное чувство гордости, патриотизма и единения. Этого очень не хватает, порой, сегодняшнему молодому поколению.