2018-10-26T14:33:14+03:00
Общество

Во время визита в Тулу Николаю Караченцеву подарили самовар

В 2014 году народный артист приезжал на фестиваль «Улыбнись Россия»
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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26 октября пришла печальная новость: не стало народного артиста РСФСР, знаменитого актера театра и кино Николая Караченцова. Актер ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком за день до 74-го дня рождения.

Туляки с трепетом вспоминают визиты Николая Караченцова в областной центр. В 2014 году он приехал на фестиваль «Улыбнись Россия». Уже тогда Николай Петрович был тяжело болен, но все равно нашел в себе силы приехать на фестиваль.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Когда поднялся со своего места Николай Каранченцев, зал аплодировал стоя. Тогда семья Караченцовых вручила актёру Юрию Чернову премию «За вклад в комедию». В свою очередь Чернов подарил Караченцову самовар.

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