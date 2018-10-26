Во время визита в Тулу Николаю Караченцеву подарили самовар

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-26T14:33:14+03:00

В 2014 году народный артист приезжал на фестиваль «Улыбнись Россия»

Изменить размер текста: A A

26 октября пришла печальная новость: не стало народного артиста РСФСР, знаменитого актера театра и кино Николая Караченцова. Актер ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком за день до 74-го дня рождения.

Туляки с трепетом вспоминают визиты Николая Караченцова в областной центр. В 2014 году он приехал на фестиваль «Улыбнись Россия». Уже тогда Николай Петрович был тяжело болен, но все равно нашел в себе силы приехать на фестиваль.

Фото: Алексей ФОКИН

Когда поднялся со своего места Николай Каранченцев, зал аплодировал стоя. Тогда семья Караченцовых вручила актёру Юрию Чернову премию «За вклад в комедию». В свою очередь Чернов подарил Караченцову самовар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Людмила Поргина о смерти Караченцова: «Коля умер достойно. Я была рядом»

По словам жены актера, они планировали отметить его день рождения, пригласив всех друзей, но не успели [видео] (подробности)