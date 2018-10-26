Во время визита в Тулу Николаю Караченцеву подарили самовар
26 октября пришла печальная новость: не стало народного артиста РСФСР, знаменитого актера театра и кино Николая Караченцова. Актер ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком за день до 74-го дня рождения.
Туляки с трепетом вспоминают визиты Николая Караченцова в областной центр. В 2014 году он приехал на фестиваль «Улыбнись Россия». Уже тогда Николай Петрович был тяжело болен, но все равно нашел в себе силы приехать на фестиваль.
Фото: Алексей ФОКИН
Когда поднялся со своего места Николай Каранченцев, зал аплодировал стоя. Тогда семья Караченцовых вручила актёру Юрию Чернову премию «За вклад в комедию». В свою очередь Чернов подарил Караченцову самовар.
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