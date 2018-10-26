Тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов не стал комментировать слухи о переходе в «Спартак»
Поклонники команды встретились с наставником оружейников Олегом Кононовым, вратарем Михаилом Левашовым и полузащитниками Сергеем Ткачевым и Георгием Костадиновым. Встреча прошла в уютной обстановке в кафе на первом этаже торгово-развлекательного центра.
Фото: Алексей ФОКИН
Собравшиеся смогли получить автографы, сувениры, фото на память, выиграть билеты на ближайший домашний матч туляков с «Оренбургом».
Фото: Алексей ФОКИН
Также болельщики смогли задать вопросы футболистам. В первую очередь, их волновала информация о возможном переходе тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова в «Спартак».
- На данный момент я - главный тренер «Арсенала». А слухи я не хочу комментировать. Я думаю о своих игроках, о команде. У меня есть контракт с клубом «Арсенал», и я здесь работаю, – заявил тренер.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН