2018-10-26T13:30:32+03:00
Спорт

Тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов не стал комментировать слухи о переходе в «Спартак»

25 октября состоялась автограф-сессия с главным тренером и футболистами тульского клуба
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Фото Алексей ФОКИНФото Алексей ФОКИН
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Поклонники команды встретились с наставником оружейников Олегом Кононовым, вратарем Михаилом Левашовым и полузащитниками Сергеем Ткачевым и Георгием Костадиновым. Встреча прошла в уютной обстановке в кафе на первом этаже торгово-развлекательного центра.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Собравшиеся смогли получить автографы, сувениры, фото на память, выиграть билеты на ближайший домашний матч туляков с «Оренбургом».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также болельщики смогли задать вопросы футболистам. В первую очередь, их волновала информация о возможном переходе тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова в «Спартак».

- На данный момент я - главный тренер «Арсенала». А слухи я не хочу комментировать. Я думаю о своих игроках, о команде. У меня есть контракт с клубом «Арсенал», и я здесь работаю, – заявил тренер.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

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