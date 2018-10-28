СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-28T11:21:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Ледовый дворец в Туле введут в эксплуатацию во втором квартале 2019 года. Об этом стало известно в ходе визита губернатора Алексея Дюмина на строительную площадку 27 октября.

Дворец станет самым крупным в области – он рассчитан на 3 385 зрительских мест. На данный момент завершены основные строительные работы. Продолжается монтаж инженерных коммуникаций, модульной котельной и отделочные работы. Напомним, торжественная церемония закладки первого камня в строительство прошла в 22 августа 2016 года.

- В городе не просто появится долгожданная ледовая площадка - мы получим многофункциональный комплекс на 3 с лишним тысячи мест, где сможем проводить крупные культурно-массовые мероприятия, - отметил Алексей Дюмин.

На данный момент в регионе четыре ледовые арены: по одной в Туле и Алексине, две – в Новомосковске. После сдачи дворца в эксплуатацию фигуристы и хоккеисты получат возможность регулярно тренироваться, а жители города Тулы смогут круглогодично кататься на коньках.