Тульский «Арсенал» сыграл с «Оренбургом» вничью

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-27T18:59:12+03:00

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27 октября на Центральном стадионе состоялся матч 12 тура чемпионата России по футболу. В гостях у "Арсенала" был "Оренбург". Из семи официальных матчей, сыгранных, начиная с 2013 года, в активе красно-желтых лишь одна победа.

На протяжении первого тайма произошло всего парой опасных моментов у ворот гостей. Открыл счет в матче Мирзов на 42 минуте. В борьбе за мяч защитник «Оренбурга» неудачно попал на стоящего в одиночестве канонира. Игрок не упустил свой шанс и отправил снаряд практически в пустые ворота - 1:0.

На 61 минуте «Оренбург» сравнял счет – 1:1. Еще через 3 минуты Джорджевич в сложном акробатическом трюке - пяткой через себя - отправил мяч в сетку ворот соперника - 2:1. На 76 минуте гости снова сравняли счет – 2:2.