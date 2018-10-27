В Тульском кремле проходит музыкальный военно-исторический фестиваль

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-27T17:10:07+03:00

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27 октября стартовал музыкальный военно-исторический фестиваль «Дни живой истории в Тульском кремле».

Фестиваль проходит в регионе впервые. В течение 10 дней на интерактивных площадках туляки и гости города смогут побывать в юрте татаро-монгольского хана, на стоянке стрелецкого войска, в военно-полевом лагере эпохи Возрождения, изучить строевые приемы русской армии, а также принять участие в командных играх по истории героической обороны Тулы.

- Именно так – ярко и захватывающе - должна проводиться работа по патриотическому воспитанию молодежи, чтобы привлечь к изучению истории все больше наших ребят, - сказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Фестиваль продлится до 5 ноября.