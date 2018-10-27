2018-10-27T15:01:47+03:00
Происшествия

Дети из Тулы третьи сутки находятся в поезде из-за ливня в Сочи

Покидать состав детский танцевальный коллектив отказался, сославшись на сложности с обменом билетов
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Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краюФото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Танцевальный коллектив из Тулы «Млечный Путь» после конкурса в Сочи не может добраться домой из-за разрушений на железнодорожных путях, которые произошли во время разгула стихии. Об этом сообщила его руководитель Елена Антропова.

По ее словам, танцевальный коллектив уже трое суток находится в поезде. Периодически происходят сбои электроэнергии, туалет не работает, а ужин для детей готовят проводники за свой счет. Покидать состав детский танцевальный коллектив отказался из-за сложностей с обменом билетов.

- Нам предложено разместиться в гостинице на неопределенный срок и обменять билеты, отстояв в очереди, ведь 11 составов оказались в такой ситуации. Обращаю внимание, что на сайте РЖД билеты на ближайшие дни раскуплены, - заявила Елена Антропова.

Состав остановился в районе станции Магри недалеко от Туапсе.

- Сегодня после полуночи перестал работать туалет, мы обратились к начальнику поезда, чтобы проблему решили. Он позвонил диспетчеру, на что тот на громкой связи ответил: "Велено отказывать группе с детьми, которые остались в вагоне", - отметила руководитель коллектива. - Одним словом нас выживают из поезда! И это после того как мы в поезде простояли между бушующим морем под непрекращающимся около суток ливнем и горой с водопадом под Туапсе.

Сейчас сообщение постепенно восстанавливается. В ближайшее время все пассажиры будут отправлены домой.

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