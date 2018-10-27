В Туле на ул. Серебровской от взрыва вылетели стекла в квартире

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-27T14:46:52+03:00

Травмы получил мужчина, находившийся в момент ЧП в квартире

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27 октября в квартире на ул. Серебровской произошел взрыв. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:37.

В результате происшествия загорания в квартире не последовало. Взрывной волной выбило стекла в жилой комнате и на кухне. Травмы получил мужчина, находившийся в момент ЧП в квартире.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Причины происшествия устанавливаются. По одной из версий, мог взорваться баллон - очиститель монтажной пены.

Для уточнения обстановки и координации действий в районе происшествия работали спасатели. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единицы техники, сообщили в ведомстве.