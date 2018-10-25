СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-25T15:18:48+03:00

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Туляки помогли игроку "Арсенала" Максиму Беляеву найти бездомного пса. Ранее футболист обратился к горожанам с просьбой о помощи в поисках собаки. 14 октября Максим Беляев нашел в Белоусовском парке пса и хотел взять его себе. Однако собака испугалась и убежала. Ситуация осложнялась тем, что собака выглядела ослабленной и вялой, возможно, нуждалась в медицинской помощи.

Более недели поиски не давали результатов. И вот накануне, 24 октября, стало известно: пес найден.

- Громадное спасибище всем, кто помогал нам в поисках, писал о предполагаемом местонахождении, присылал фото, видео, делал репосты, молился с нами, просто даже поддерживал и верил!!! Так радостно на душе, что столько неравнодушных людей к бездомным животным в Туле! Мы вместе сделали огромное доброе дело!!! Одним бездомным псом в Туле меньше!, - написал на своей странице в Instagram Максим Беляев (орфография и пунктуация авторы сохранены).

Нашли собаку двое неравнодушных туляков Татьяна и Валерий. Сейчас, по словам футболиста, пес очень ослаблен, еле стоит на ногах. Поэтому первым делом Максим Беляев отправился вместе с четвероногим другом к ветеринару.