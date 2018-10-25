Людмила Котик ушла с поста главврача тульской детской областной больницы
Причина ухода не сообщается
Фото: Алексей ФОКИН
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Главный врач Тульской детской областной клинической больницы Людмила Котик покинула свой пост. Какова причина ухода, не сообщается.
Людмила Ивановна возглавляла Тульскую детскую областную клиническую больницу с 1999 года. В период ее руководства коллективу детской областной клинической независимые эксперты ВОЗ-ЮНИСЭФ в 2011 году присвоили звание «Больница доброжелательная к ребенку», медицинское учреждение также было включено в реестр «Лучшие лечебные учреждения России».
Указом губернатора Тульской области от 7 марта 2012 года Людмиле Ивановне присвоено звание «Почетный гражданин Тульской области».