2018-10-25T10:16:49+03:00
Общество

Людмила Котик ушла с поста главврача тульской детской областной больницы

Причина ухода не сообщается
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Главный врач Тульской детской областной клинической больницы Людмила Котик покинула свой пост. Какова причина ухода, не сообщается.

Людмила Ивановна возглавляла Тульскую детскую областную клиническую больницу с 1999 года. В период ее руководства коллективу детской областной клинической независимые эксперты ВОЗ-ЮНИСЭФ в 2011 году присвоили звание «Больница доброжелательная к ребенку», медицинское учреждение также было включено в реестр «Лучшие лечебные учреждения России».

Указом губернатора Тульской области от 7 марта 2012 года Людмиле Ивановне присвоено звание «Почетный гражданин Тульской области».

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