2018-10-25T10:16:57+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина украл 200 кг фуражной муки

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Суд вынес приговор ранее судимому 32-летнему жителю Арсеньевского района. Его обвиняют по статье «грабеж».

Мужчина в присутствии двух сторожей, которые пытались его остановить, украл 5 мешков фуражной муки общим весом 200 кг из летнего загона МТФ СПК «Октябрьский» в с. Белый Колодезь. А затем скрылся с места преступления. Ущерб оценивается в 1 200 рублей. Он до настоящего времени не возмещен.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Учитывая рецидив преступлений, суд назначил мужчине 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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