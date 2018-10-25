В Тульской области мужчина украл 200 кг фуражной муки

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-25T10:16:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд вынес приговор ранее судимому 32-летнему жителю Арсеньевского района. Его обвиняют по статье «грабеж».

Мужчина в присутствии двух сторожей, которые пытались его остановить, украл 5 мешков фуражной муки общим весом 200 кг из летнего загона МТФ СПК «Октябрьский» в с. Белый Колодезь. А затем скрылся с места преступления. Ущерб оценивается в 1 200 рублей. Он до настоящего времени не возмещен.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Учитывая рецидив преступлений, суд назначил мужчине 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.