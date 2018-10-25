Трое жительниц Кабардино-Балкарии под видом соцработников развели туляков на 420 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 03:00 2018-10-24T16:55:04+03:00

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Суд вынес обвинительный приговор троим жительницам Кабардино-Балкарской Республики. Они признаны виновными в совершении в кражах и мошенничестве.

Двое женщин под видом соцработников проникли в квартиру пенсионерки. Одна из осужденных отвлекла потерпевшую разговором о получении путевки в санаторий, а вторая прошла в спальню квартиры и украла кошелек, в котором находились 177 тысяч рублей.

Действуя аналогичным образом женщины украли у супругов 150 тысяч рублей, а также их имущество на сумму 50 тысяч рублей.

Затем одна из осужденных пришла к дому еще одной жертвы. Она представилась женщине родственницей и под вымышленным предлогом попросила в долг 35 тысяч рублей, пообещав при этом вернуть их на следующий день. Получив деньги, с места преступления скрылась.

Под видом соцработников злоумышленницы снова выманили 19 500 рублей у еще одной жертвы. Таким образом, соучастницы преступления у туляков похитили свыше 420 тыс. рублей

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства, осужденные полностью признали вину.

Суд назначил одной из осужденных 2 года 6 месяца, второй – 2 года 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима; третьей осужденной назначен 1 год 4 месяца лишения свободы в колонии- поселении.