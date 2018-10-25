2018-10-24T16:55:04+03:00
Происшествия

Трое жительниц Кабардино-Балкарии под видом соцработников развели туляков на 420 тыс. рублей

Осужденные полностью признали вину
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Суд вынес обвинительный приговор троим жительницам Кабардино-Балкарской Республики. Они признаны виновными в совершении в кражах и мошенничестве.

Двое женщин под видом соцработников проникли в квартиру пенсионерки. Одна из осужденных отвлекла потерпевшую разговором о получении путевки в санаторий, а вторая прошла в спальню квартиры и украла кошелек, в котором находились 177 тысяч рублей.

Действуя аналогичным образом женщины украли у супругов 150 тысяч рублей, а также их имущество на сумму 50 тысяч рублей.

Затем одна из осужденных пришла к дому еще одной жертвы. Она представилась женщине родственницей и под вымышленным предлогом попросила в долг 35 тысяч рублей, пообещав при этом вернуть их на следующий день. Получив деньги, с места преступления скрылась.

Под видом соцработников злоумышленницы снова выманили 19 500 рублей у еще одной жертвы. Таким образом, соучастницы преступления у туляков похитили свыше 420 тыс. рублей

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства, осужденные полностью признали вину.

Суд назначил одной из осужденных 2 года 6 месяца, второй – 2 года 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима; третьей осужденной назначен 1 год 4 месяца лишения свободы в колонии- поселении.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вадим Жерздев признал свою вину и извинился
22 октября Новомосковский городской суд в особом порядке рассмотрел уголовное дело в отношении экс-главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями [фото, видео]
Новости 24
Назначен новый начальник Зонального центра кинологической службы
В Туле состоялась приемка работ по ремонту улице Н. Руднева
В тульском Заречье продолжается благоустройство сквера
В Тульской области арестовали более 230 кг мясной продукции
Действие контракта тульского "Арсенала" с нападающим Асланбеком Сикоевым прекращено
В поселке Октябрьский в Центральном округе ликвидируют свалку мусора
В Туле открылась выставка "Комсомолка" рассказывает: роль комсомольцев в Великой Победе"
В правительстве Тульской области обсудили безопасность и антитеррористическую защищенность Черепетской ГРЭС
В Туле снова наказали продавцов несанкционированной красной икры
В Туле состоялась областная ярмарка вакансий
В Туле состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ
Тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов переходит в "Спартак"
Подозреваемый в убийстве знакомого на улице Фрунзе в Туле пойман
В Туле выбрали Мисс и Мистера студенчество-2018
Женщина выпала из окна дома по улице Зорге в Туле
Банк УРАЛСИБ подарит новым клиентам-предпринимателям до 50 000 рублей на рекламу
Юрий ЦКИПУРИ: Рейтинг УК по итогам пуска тепла – оценка их профессионализма
На озеленение Тулы в 2019 году направят более 31 млн рублей
В районе Калужского шоссе в Туле возведут новый спорткомплекс
52-летняя тулячка попалась на краже роликовых коньков
В Туле "Ситроен" столкнулся с "четырнадцатой": пострадала девушка
В Тульской области "Тойота" протаранила "МАН"
24 октября передвижная приемная продолжает работу в Пролетарском округе
На предприятии в Пролетарском округе Тулы пострадал монтажник
Долг по зарплате перед работниками ТНИТИ погашен
24 октября на улице Демонстрации в Туле будет запрещена стоянка
Губернатор Тульской области поздравил военнослужащих подразделений спецназа