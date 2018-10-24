2018-10-24T16:42:07+03:00
Здоровье

В Туле стартовала работа маммологического центра

В центре сконцентрированы лучшие специалисты и лучшие медицинские методики
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ShutterstockФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

На базе клинико-диагностического центра Тульской областной больницы начал работу маммологический центр. В нем жительницы региона могут пройти обследование и получить консультацию у ведущих специалистов.

Работа центра организована в две смены, прием ведут четыре врача-онколога, два врача-рентгенолога, два врача ультразвуковой диагностики. После консультации врачи-онкологи определяют индивидуальный объем исследований для каждой пациентки.

В рамках своего визита в центр министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков отметил, что заболевания молочных желез является одним из самых распространенных онкозаболеваний женской репродуктивной системы, и важно, чтобы все женщины начиная с подросткового возраста ежегодно проходили профилактическое обследование молочных желез.

- Для улучшения качества диагностики мы сконцентрировали лучших специалистов и лучшие медицинские методики в маммологическом центре. При обнаружении злокачественного новообразования пациентки будут незамедлительно направляться на комплексное лечение, - сказал Андрей Третьяков.

Отметим также, что в онкодиспансере с августа этого года работает специализированное маммологическое отделение, где оказывается современная медицинская помощь: хирургическое лечение, лучевая терапия, и химиотерапия, включая необходимые таргетные препараты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Назначен новый начальник Зонального центра кинологической службы
В Туле состоялась приемка работ по ремонту улице Н. Руднева
В тульском Заречье продолжается благоустройство сквера
В Тульской области арестовали более 230 кг мясной продукции
Действие контракта тульского "Арсенала" с нападающим Асланбеком Сикоевым прекращено
В поселке Октябрьский в Центральном округе ликвидируют свалку мусора
В Туле открылась выставка "Комсомолка" рассказывает: роль комсомольцев в Великой Победе"
В правительстве Тульской области обсудили безопасность и антитеррористическую защищенность Черепетской ГРЭС
В Туле снова наказали продавцов несанкционированной красной икры
В Туле состоялась областная ярмарка вакансий
В Туле состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ
Тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов переходит в "Спартак"
Подозреваемый в убийстве знакомого на улице Фрунзе в Туле пойман
В Туле выбрали Мисс и Мистера студенчество-2018
Женщина выпала из окна дома по улице Зорге в Туле
Банк УРАЛСИБ подарит новым клиентам-предпринимателям до 50 000 рублей на рекламу
Юрий ЦКИПУРИ: Рейтинг УК по итогам пуска тепла – оценка их профессионализма
На озеленение Тулы в 2019 году направят более 31 млн рублей
В районе Калужского шоссе в Туле возведут новый спорткомплекс
52-летняя тулячка попалась на краже роликовых коньков
В Туле "Ситроен" столкнулся с "четырнадцатой": пострадала девушка
В Тульской области "Тойота" протаранила "МАН"
24 октября передвижная приемная продолжает работу в Пролетарском округе
На предприятии в Пролетарском округе Тулы пострадал монтажник
Долг по зарплате перед работниками ТНИТИ погашен
24 октября на улице Демонстрации в Туле будет запрещена стоянка
Губернатор Тульской области поздравил военнослужащих подразделений спецназа