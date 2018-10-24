В Туле стартовала работа маммологического центра

24 Окт. 23:00 2018-10-24T16:42:07+03:00

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На базе клинико-диагностического центра Тульской областной больницы начал работу маммологический центр. В нем жительницы региона могут пройти обследование и получить консультацию у ведущих специалистов.

Работа центра организована в две смены, прием ведут четыре врача-онколога, два врача-рентгенолога, два врача ультразвуковой диагностики. После консультации врачи-онкологи определяют индивидуальный объем исследований для каждой пациентки.

В рамках своего визита в центр министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков отметил, что заболевания молочных желез является одним из самых распространенных онкозаболеваний женской репродуктивной системы, и важно, чтобы все женщины начиная с подросткового возраста ежегодно проходили профилактическое обследование молочных желез.

- Для улучшения качества диагностики мы сконцентрировали лучших специалистов и лучшие медицинские методики в маммологическом центре. При обнаружении злокачественного новообразования пациентки будут незамедлительно направляться на комплексное лечение, - сказал Андрей Третьяков.

Отметим также, что в онкодиспансере с августа этого года работает специализированное маммологическое отделение, где оказывается современная медицинская помощь: хирургическое лечение, лучевая терапия, и химиотерапия, включая необходимые таргетные препараты.