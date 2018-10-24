В Туле открылась выставка "Комсомолка" рассказывает: роль комсомольцев в Великой Победе"

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-24T17:49:46+03:00

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Сегодня, 24 октября, в Тульском областном центре молодёжи открылась выставка газеты «Комсомольская правда», приуроченная к 100-летию комсомола.

Архивные страницы газеты, представленные на выставке, рассказывают о роли комсомольцев в Великой Победе. Вниманию туляков представлены публикации о приеме в Кремле в честь участников Парада Победы, встрече Сталина, Черчиля и Рузвельта на Тегеранской конференции. На полосах можно увидеть письма с фронта, заметки с передовой, сообщения от советского информбюро, репортажи о жизни комсомольской организации и многое другое. Особое впечатление на собравшихся произвела статья о чудовищных злодеяниях гитлеровцев в городе Плавске Тульской области, напечатанная на основе письма из действующей армии.

Павел Коренюгин: Более 60% Героев Советского Союза - комсомольцы

- «Комсомольская правда» - газета с 93-летней историей. В годы Великой отечественной войны «Комсомолка» не сдавала свои позиции: выпуск газеты не останавливался даже в тяжелые для страны годы, - рассказал главный редактор «Комсомольской правды в Туле» Павел Коренюгин. - О подвигах комсомольцев в годы Великой Отечественной войны написаны книги, сняты фильмы, сложены песни и легенды. Более 60% Героев Советского Союза - комсомольцы и воспитанники комсомола в возрасте до 30 лет. Такого массового героизма, мужества и отваги не знала история, их подвиг навсегда останется в наших сердцах». Выставка «Роль комсомольцев в Великой Победе» рассказывает, какой ценой далась Победа, чем жил советский народ в военное время и раскрывает в этом ведущую роль ВЛКСМ.

Первыми выставку посетили члены комсомольской организации Тулы и Тульской области. Ветераны организации прибыли на празднование 100-летия ВЛКСМ со всего региона.

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Ветераны труда Тульского оружейного завода Иван Васильевич и Лия Шариповна Щербино поделились своими впечатлениями:

- Мы входили в комсомольскую организацию Оружейного завода. Силами молодых комсомольцев было сделано много важных дел. Комсомольцы предприятия строили велосипедный трек, стадион. Жизнь была активная, наполненная общественно полезным трудом. С большим интересом ознакомились с выставкой «Роль комсомольцев в Великой Победе», посвященной 100-летию ВЛКСМ. Очень хорошо, что она была сделана к этой знаменательной дате. Приятно хоть немного вспомнить, что и как было. Ведь в годы войны вся молодежь шла на фронт. Воевали совсем молодые ребята, которые большей частью были комсомольцами. Здорово, что жизнь продолжается.

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Валентина Федоровна Семенычева (Умникова) поделилось своим хорошим настроением:

- Сегодня в ДК «Железнодорожников» шла, как на праздник. Очень торжественно и волнительно, приятно вспомнить молодость, как проводили различные конференции, выставки, семинары. Работа была построена организованно и целенаправленно, а молодежь отличали организованность, сплоченность, сердечность и взаимовыручка.

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Вся жизнь туляка Михаила Васильевича Лунева связана с комсомольской организацией:

- Эта организация уникальна, - считает он. - Для того, чтобы сплотить молодежь, нужна была такая организация. Мы совершили множество важных дел. Помогали участникам войны, брали шефство над ветеранами. Я ознакомился с выставкой газет военных лет. Считаю, что Тула и Тульская область внесли весомый вклад в Великую Победу.

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Виктор Григорьевич Поздышев в годы войны был комсомольцем и воевал в пехоте на 1-ом прибалтийском и на 1-ом украинском фронтах:

- Я сохранил комсомольский билет с апреля 1941 года, когда вступил в организацию. В 1943 меня призвали в армию. Был пулеметчиком станкового пулемета, наводчиком, потом командиром пулеметного расчета. Войну закончил под Берлином. Между боями мы читали газеты, доставка которых на передовую была организована. У нас была обменная библиотечка, все охотно узнавали новости. А вклад комсомольцев в Победу огромен - недаром за свои боевые действия организация награждена Орденом Ленина.

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Наталья Зорская работает в лаборатории на курорте «Краинка»:

- Я была секретарем комсомольской организации в Медицинском училище. Комсомольцы создали свой ансамбль, который гастролировал по районам Тульской области. С годами наш боевой задор не убавился: до сих пор чувствуем себя молодыми, полными сил. Особенно сегодня, когда есть возможность встретиться со своей молодостью.

Надежда Ларина считает, что комсомол воспитал в людях волю, настойчивость, разнообразие интересов, умение работать с людьми.

Нина Воеводская, бывший секретарь комсомольской организации знаменитого колхоза «8 марта», в советское время была бригадиром женской тракторной бригады.

Нина Егоровна на празднике к 100-летию комсомола не могла сдержать слез радости от встречи с друзьями-комсомольцами:

- Я была секретарем одной из самых больших организаций, на Суворовской фабрике. Не могу сдержать слез, слушая наши песни, глядя на молодых людей в красных галстуках. Сегодня – настоящий праздник!

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Татьяна Сладкова делится своими воспоминаниями о комсомольской юности:

- Комсомол нас объединил. Такое красивое время было: мы понимали, что мы молоды, что мы все можем сделать. Все исполняли, что нам поручали, не боялись неудач, верили в себя. Комсомол дал чувство дружбы, и мы до сих пор все вместе.

Анатолий Беспалов поделился своим мнением о значении комсомола в истории страны:

- Комсомол – это целая эпоха. Все, кто прошел эту школу – не потерялся в жизни, а многие добились замечательных успехов. Из комсомола вышли профессора, доктора наук, академики, ударники труда, герои Великой Отечественной войны.

Выставку "Комсомолка" рассказывает: роль комсомольцев в Великой Победе" посетил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

Сергей Харитонов: Трудно переоценить роль комсомола

- Трудно переоценить роль комсомола в истории нашей страны. Идеи этого молодежного движения в сердцах, жилах, сознании не одного поколения наших граждан. Думаю, и сегодня комсомольская организация имеет будущее. В моей жизни комсомол сыграл неожиданную, но определяющую роль. Неожиданную – потому, что я никогда не предполагал, что мне придется заниматься общественной работой. А определяющую – потому, что комсомол помог понять, что такое – истинные ценности.

Глава Тулы Юрий Цкипури после посещения выставки поделился своим мнением о значении комсомола:

Юрий Цкипури: Современная молодежь положительно воспринимает опыт предыдущих поколений

- Комсомол воспитывал в людях любовь к родине, мужество, самопожертвование. Выставка газетных полос «Комсомольской правды» – еще одно тому доказательство. Именно эти качества необходимы, чтобы стать настоящим человеком. Приятно, что современная молодежь положительно воспринимает опыт предыдущих поколений.

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Директор ГУ ТО «Тульский областной центр молодёжи» Дмитрий Гольтяков поблагодарил редакцию газеты «Комсомольская правда» в Туле» за организацию выставки:

- Участие комсомольцев и молодежи в Великой Отечественной войне, их героизм и подвиги навсегда сохранятся в памяти поколений! Многие представители старшего поколения периодически с ностальгией вспоминают о комсомоле, невзирая на то, что он завершил свое существование. Ведь через комсомол осуществлялось патриотическое воспитание молодёжи, реализовывались политические и социальные проекты. Участие молодежи в Гражданской войне, трудовые пятилетки, героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, послевоенное восстановление страны, целина, комсомольские ударные стройки, победы в спорте, освоение космоса – это всё невозможно представить без участия комсомольцев. Комсомол – это огромная часть истории всей нашей страны.

Обращаем внимание. Выставка "Комсомольской правды в Туле" будет открыта в ДКЖ до 5 ноября. Вход на выставку свободный.

Партнер проекта - ПАО "Тульский оружейный завод".