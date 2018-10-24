2018-10-24T14:53:02+03:00
Досуг

Новое здание Тульского экзотариума откроют 8 декабря

Стартует предварительная продажа билетов
Виктория ЯКУШИНА
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В коллекции экзотариума более 100 различных видов животных пяти континентовВ коллекции экзотариума более 100 различных видов животных пяти континентов
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8 декабря 2018 года, в ЦПКиО им. П.П. Белоусова в Туле состоится торжественное открытие нового здания музея живой природы – одного из крупнейших отечественных парков рептилий и амфибий - Тульского экзотариума.

С октрытием новой локации зоомузея, у туляков и гостей города появится возможность гулять под пологом тропического леса, слушать певчих птиц и звуки джунглей, своими глазами наблюдать настоящую капибару, игривых сурикатов и разбойников - енотов, грациозных кошачьих лемуров, ловких тамаринов и мангустов, опасную красоту кайманов, пираний, скатов, ядовитых змей и ящериц, а также видеть, как резвятся на свободе веселые игрунки и многие другие.

В коллекции экзотариума более 100 различных видов животных пяти континентов. Кроме того, в новом здании Экзотариума созданы все условия для развития музейно-образовательного кластера: лаборатории, выставочный зал, кабинет для работы с людьми с ограниченными возможностями и просторный лекторий, в котором будут проводиться встречи с интересными людьми, обучающие видеоконференции, интерактивные занятия, открытые уроки с экологическим уклоном. Уже идут развивающие курсы для детей в рамках проекта «Zooакадемия».

В новом здании Экзотариума созданы все условия для развития музейно-образовательного кластера

В новом здании Экзотариума созданы все условия для развития музейно-образовательного кластера

С 25 октября 2018 года в старом здании Экзотариума стартует продажа билетов на экспозицию в Белоусовском парке.

С ноября можно будет приобрести билеты на электронных площадках.

Дату и время посещения необходимо планировать заранее, эта информация указывается на билетах для удобства посетителей.

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