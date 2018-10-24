В Туле наступили «рыбные» дни. Надолго ли?

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-24T14:33:11+03:00

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Опрошенные продавцы рыбы еще в августе прогнозировали падение цен на один из наиболее востребованных видов лососевых – горбушу.

Предположения основывались на сообщении Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров о рекордном за последние девять лет вылове красной рыбы на Дальнем Востоке.

Снижения цен ждали в сентябре в первую очередь на кету, кижуч, горбушу, когда закончится лососевая путина.

Новый улов дешевле

В середине октября ожидаемый спад цены на горбушу наконец состоялся. Это произошло с появлением на оптовых базах, рынках, в сетевых магазинах города горбуши нового улова. Цена на красную рыбу изменилась в сторону снижения на 15-25 %.

Сетевые магазины тоже порадовали потребителей акционными ценами на замороженную непотрошеную горбушу. Но продержались скидки недолго. С доступных 150-160 рублей всего через несколько дней цена во многих сетевых магазинах выросла до 230-250 рублей за килограмм. И это притом, что туляки все еще могут купить горбушу по доступной цене на прилавках города. Цена на рынках и оптовых базах продолжает удерживаться в промежутке 130-160 рублей за килограмм.

Цены будут расти

К сожалению, по утверждению продавцов, ситуация продлится недолго, еще семь - десять дней. Следующие поступления деликатесной рыбы обойдутся покупателям дороже в связи с расходами на хранение и транспортировку замороженного продукта.

Хочется верить, что рост цен не станет спекулятивным. Ведь даже замороженная рыба улова 2017 года летом стоила в среднем 250 рублей. Притом, что закупочные цены были выше и расходы на хранение тоже учитывались в розничной стоимости.

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Впрочем, у туляков пока есть время запастись рыбой на грядущие праздники по низкой цене. Путина уже закончилась, следующий улов начнется не раньше лета 2019 года. Поэтому свежее и дешевле горбуши, чем сейчас, вы уже не купите.

В Хабаровском крае пока действует проект «Доступная рыба». Благодаря договоренностям между рыбодобывающими компаниями и торговыми сетями горбуша стоит в регионе 110 рублей за килограмм вместо недавних 130, а осенняя кета — 120 рублей.

А вот импортные деликатесы, наоборот, вскоре могут подорожать в связи с колебанием валюты.

Бойкая торговля икрой

Параллельно с недорогой горбушей городские улицы заполонили баночки с консервированной красной икрой. Деликатес продается с рук, без каких-либо сопроводительных документов. Табуретки с пирамидками из жестяных банок были замечены корреспондентами «Комсомолки» на улицах Первомайской, 9 Мая, М. Горького, Пузакова, Октябрьской… Перечень далеко не полный.

В Туле регулярно проходят рейды по местам несанкционированной продажи. Уже подписан не один протокол о торговле в неустановленных местах, нарушении условий хранения и реализации продукции, об отсутствии ветеринарных сопроводительных документов. Но в корне ситуация не меняется. Очевидное доказательство законов рынка: спрос рождает предложение.

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По словам торговцев, икра «идет нарасхват». Ассортимент достаточно широк: покупателям предлагают икру кеты, кижуча, горбуши, чавычи с Сахалина и с Камчатки. У каждого продавца свой способ определения и доказательства подлинности: выдавленный рисунок, дата, производитель. Есть в продаже и стеклянные баночки, похожие на тару с имитированной икрой. Насколько доверять данной продукции – решать покупателю.

На некоторых развалах была замечена черная икра. Но наиболее честные продавцы признались, что настоящую икру осетра мы вряд ли сможем приобрести. Предлагаемый товар является хоть и вполне натуральной, но крашеной икрой палтуса.

Рыба на любой вкус

Пройдя по торговым точкам Тулы, корреспонденты «Комсомолки» не могли не проявить любопытство и не расспросить торговцев другими сортами рыбы.

Сейчас почти на каждой улице города развернулись прилавки, торгующие карпом, белым амуром, толстолобиком.Торговцы заверяют, что рыба поставляется из хозяйств Тульской области. Цена одного килограмма карпа, выращенного в нашем регионе, составляет в среднем 140 рублей за килограмм живого веса. Свежий улов привозят каждый день. Это еще один плюс в пользу рыбного меню туляков на ближайшие недели.