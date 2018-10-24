Первый медиафорум Центрального федерально округа в Туле продолжается

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-24T10:00:13+03:00

Сегодня, 24 октября, участникам расскажут о продвижении региональных и местных СМИ в интернете

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В Туле в творческом индустриальном кластере «Октава» продолжает работу Первый медиафорум ЦФО. Оно стартовал накануне, 23 октября.

Тема форума - «Конструктивная журналистика. Региональные медиа в современном контенте».

Фото: Алексей ФОКИН

В нем принимают участие представители федеральных, региональных и районных СМИ из различных регионов ЦФО, пресс-служб различных ведомств.

Участники форума обсуждают актуальные вопросы продвижения региональных СМИ в Интернете (в частности, особое внимание уделено работе в соцсетях), взаимодействия органов исполнительной власти с информационными ресурсами, антикризисные решения и коммуникации и многое другое.

Фото: Алексей ФОКИН

В программе первого дня были мастер-классы Антона Вольского, Маргариты Симоньян, Андрея Кондрашова, автора и ведущей программы «Итоги недели» на НТВ Ирады Зейналовой, ведущего программы «Международная пилорама» (НТВ) Тиграна Кеосаяна, а также иностранных журналистов: ведущего программы «CrossTalk» телеканала RT Питера Лавелля (США) и ведущей новостей телеканала RT Надиры Тюдор (Великобритания).

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня участникам расскажут о продвижении региональных и местных СМИ в интернете. Об этом расскажут эксперты Валерий Соловьев, Андрей Цепелев и Антон Леднев.

Также состоится секция о позитивном контенте в региональных медиа.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН