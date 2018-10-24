2018-10-24T09:32:50+03:00
Здоровье

Туляки могут задать вопрос офтальмологу

В редакции "Комсомолки" пройдет прямая линия с врачом
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Татьяна АфанасьеваТатьяна Афанасьева
Изменить размер текста:

В четверг, 25 октября 2018 года, в редакции "Комсомольской правды в Туле" пройдет прямая линия с врачом-офтальмологом «Клиника Эксперт Тула» Татьяной Афанасьевой.

- Какова взаимосвязь головных болей со зрением?

- Можно ли самостоятельно применять глазные капли?

- Что лучше носить: очки или линзы?

- Можно ли остановить близорукость?

- Каковы возрастные изменения после 40 лет?

- Как часто надо обследоваться у офтальмолога?

На эти и другие вопросы Татьяна Александровна ответит с 16:00 до 17:00.

Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты kp@tula-pressa.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Туле снова наказали продавцов несанкционированной красной икры
В Туле состоялась областная ярмарка вакансий
В Туле состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ
Тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов переходит в "Спартак"
Подозреваемый в убийстве знакомого на улице Фрунзе в Туле пойман
В Туле выбрали Мисс и Мистера студенчество-2018
Женщина выпала из окна дома по улице Зорге в Туле
Банк УРАЛСИБ подарит новым клиентам-предпринимателям до 50 000 рублей на рекламу
Юрий ЦКИПУРИ: Рейтинг УК по итогам пуска тепла – оценка их профессионализма
На озеленение Тулы в 2019 году направят более 31 млн рублей
В районе Калужского шоссе в Туле возведут новый спорткомплекс
52-летняя тулячка попалась на краже роликовых коньков
В Туле "Ситроен" столкнулся с "четырнадцатой": пострадала девушка
В Тульской области "Тойота" протаранила "МАН"
24 октября передвижная приемная продолжает работу в Пролетарском округе
На предприятии в Пролетарском округе Тулы пострадал монтажник
Долг по зарплате перед работниками ТНИТИ погашен
24 октября на улице Демонстрации в Туле будет запрещена стоянка
Губернатор Тульской области поздравил военнослужащих подразделений спецназа