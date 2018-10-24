Туляки могут задать вопрос офтальмологу
В редакции "Комсомолки" пройдет прямая линия с врачом
Татьяна Афанасьева
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В четверг, 25 октября 2018 года, в редакции "Комсомольской правды в Туле" пройдет прямая линия с врачом-офтальмологом «Клиника Эксперт Тула» Татьяной Афанасьевой.
- Какова взаимосвязь головных болей со зрением?
- Можно ли самостоятельно применять глазные капли?
- Что лучше носить: очки или линзы?
- Можно ли остановить близорукость?
- Каковы возрастные изменения после 40 лет?
- Как часто надо обследоваться у офтальмолога?
На эти и другие вопросы Татьяна Александровна ответит с 16:00 до 17:00.
Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты kp@tula-pressa.ru.