Туляки могут задать вопрос офтальмологу

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-24T09:32:50+03:00

В редакции "Комсомолки" пройдет прямая линия с врачом

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В четверг, 25 октября 2018 года, в редакции "Комсомольской правды в Туле" пройдет прямая линия с врачом-офтальмологом «Клиника Эксперт Тула» Татьяной Афанасьевой.

- Какова взаимосвязь головных болей со зрением?

- Можно ли самостоятельно применять глазные капли?

- Что лучше носить: очки или линзы?

- Можно ли остановить близорукость?

- Каковы возрастные изменения после 40 лет?

- Как часто надо обследоваться у офтальмолога?

На эти и другие вопросы Татьяна Александровна ответит с 16:00 до 17:00.

Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты kp@tula-pressa.ru.