В ДТП в Тульской области погибла федеральная судья

СЕГОДНЯ 08:20 2018-10-24T08:28:39+03:00

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По предварительным данным, утром 23 октября на Новомосковском шоссе в Туле столкнулись два автомобиля «Пежо» и «Субару». В результате ДТП женщина, находившаяся за рулем «Субару», скончалась. Погибшей оказалась федеральная судья.

По факту ДТП Следственный комитет организовал доследственую проверку.

Следователи следственного отдела по Зареченскому району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области проводят осмотр места происшествия, изымают предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.