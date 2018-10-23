В Туле впервые проходит медиафорум Центрального федерального округа
23 октября в Туле стартовал медиафорум в творческом индустриальном кластере "Октава".
Фото: Алексей ФОКИН
В этом году мероприятие впервые соберет представителей медиасферы 18 субъектов Центрального федерального округа.
Фото: Алексей ФОКИН
В программе форума запланированы встречи с ведущими журналистами федеральных телевизионных каналов и изданий.
Фото: Алексей ФОКИН
Среди них - Антон Вольский, Ирада Зейналова, Андрей Кондрашов, Маргарита Симоньян и другие.
Фото: Алексей ФОКИН
Также пройдут обучающие мероприятия для представителей СМИ и пресс-служб.
Фото: Алексей ФОКИН
В открытии форума принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Фото: Алексей ФОКИН
- Важно, чтобы любая проблема получила анализ. Наши СМИ выступают как партнеры власти и общества. Именно вы - тульские журналисты - поднимаете самые важные проблемы. Ваша роль в жизни общества с годами не становится меньше, - обратился к присутствующим глава региона.