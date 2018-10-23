2018-10-23T11:35:56+03:00
Общество

В Туле впервые проходит медиафорум Центрального федерального округа

Форум продлится два дня: 23-24 октября
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

23 октября в Туле стартовал медиафорум в творческом индустриальном кластере "Октава".

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В этом году мероприятие впервые соберет представителей медиасферы 18 субъектов Центрального федерального округа.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В программе форума запланированы встречи с ведущими журналистами федеральных телевизионных каналов и изданий.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Среди них - Антон Вольский, Ирада Зейналова, Андрей Кондрашов, Маргарита Симоньян и другие.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также пройдут обучающие мероприятия для представителей СМИ и пресс-служб.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В открытии форума принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

- Важно, чтобы любая проблема получила анализ. Наши СМИ выступают как партнеры власти и общества. Именно вы - тульские журналисты - поднимаете самые важные проблемы. Ваша роль в жизни общества с годами не становится меньше, - обратился к присутствующим глава региона.

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