Цвет настроения жёлтый: «Арсенал» победил «Спартак»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-23T10:31:41+03:00

В воскресенье, 21 октября, на стадионе «Открытие Арена» тульский «Арсенал» провёл один из лучших матчей в истории клуба, победив московский «Спартак».

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Несмотря на то, что красно-белые дважды по ходу встречи вели в счёте, оружейники смогли обыграть 22-кратного чемпиона страны с результатом 3:2.

Играть как в последний раз

Не секрет, что на матч со «Спартаком» все его соперники по российскому чемпионату выходят как на последний бой. Сумеешь отобрать очки у самого титулованного и популярного клуба — и твои болельщики простят тебе всё. Игроки тульского «Арсенала» знают это не понаслышке. Так уже было в конце сезона 16/17, когда канониры, находясь одной ногой в ФНЛ, боролись за право сыграть в стыковых матчах. Что из этого вышло — вы прекрасно знаете.

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Вот и сейчас болельщики «Арсенала», давно забывшие вкус победы, записали для своей команды специальное видеообращение, где недвусмысленно намекнули, насколько важна не только для них, но и для всей Тулы, игра против «Спартака». И, конечно, канониры вышли на поле «Открытие Арены» с запредельным настроем. Многие специалисты предрекали красно-белым безоговорочную победу, но команда Олега Кононова заставила скептиков замолчать.

Best Team Олега Кононова

Главный тренер «Арсенала» заметно обновил стартовый состав. Место в воротах снова занял Левашов, в защиту вернулся Кирилл Комбаров, в опорной зоне вместе с Кадири появился Костадинов. На флангах держали оборону Лесовой и Мирзов. В связке с Джорджевичем активно взаимодействовал Ожегович. Арендованный у «Спартака» Зелимхан Бакаев пропускал матч из-за условий контракта, а мог бы выйти и поддать жару.

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Надо отметить, что этот ход Кононова полностью себя оправдал. Именно Ожегович, Лесовой и Мирзов стали авторами забитых мячей. В голевых контратаках очень точно действовал Кадири, а Джорджевич бесподобно ассистировал автору победного гола Мирзову.

«Арсенал» никогда прежде не забивал красно-белым на стадионе «Открытие Арена». Вот и на этот раз начало матча не сулило канонирам ничего хорошего. На 13-й минуте Зе Луиш с линии вратарской пробил по воротам оружейников – 1:0.

На 34-й минуте Кутепов завалил Ожеговича в штрафной, и арбитр заслуженно назначил пенальти. Голкипер красно-белых удар парировал, однако Огнен не растерялся и отлично сыграл на добивании – 1:1.

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Под конец 1-го тайма случилась ещё одна неприятность. «Арсенал» получил обидный гол «в раздевалку». И снова это был Зе Луиш – 2:1.

Досадная ошибка только раззадорила оружейников. Едва начался 2-ой тайм, как Лесовой хладнокровно сравнял счёт – 2:2.

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И понеслось! Кадири со своей половины поля удачно прострелил на Джорджевича, Лука подключил Мирзова, который мастерски расстрелял ворота «Спартака» – 2:3.

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«Арсенал» повёл в счёте! Красно-желтые трибуны гудели, кажется, громче, чем весь спартаковский стадион вместе взятый. Только бы продержаться!

Оставалось играть без малого половину тайма. И на 85-й минуте красно-белые действительно могли сравнять счет: после паса Зе Луиша на ударной позиции оказался Зобнин. Но, к счастью, Левашов был надёжнее бетонной стены.

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«Спартак» впервые за 14 лет проиграл на своём поле в трёх матчах чемпионата России подряд, а «Арсенал» вырвал заветные три очка.