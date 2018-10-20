За два дня тульские огнеборцы спасли на пожаре троих человек

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-19T16:48:40+03:00

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Эвакуировали через окно

Сообщение о задымлении в квартире на первом этаже жилого двухэтажного дома по улице 9 мая города Тулы поступило в службу спасения в 16:17 18 октября 2018 года.

Когда на место прибыли пожарные, из разбитого окна первого этажа шел сильный дым.

Огнеборцы пожарно-спасательной части №4 приступили к немедленному вскрытию двери. В горящей квартире звено газодымозащитной службы обнаружило женщину с ограниченными физическими возможностями здоровья, которая из-за сильного задымления не могла самостоятельно выйти из помещения.

После проникновения в квартиру пожарные усадили женщину в инвалидную коляску, эвакуировали через окно и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Спасли из ловушки

19 октября около трех часов ночи произошел пожар в однокомнатной квартире пятиэтажного дома на ул. Кирова областного центра. Первыми к месту происшествия прибыли расчеты пожарно-спасательной части №3 и специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Тульской области.

Пожарные увидели дым, который шел из окна квартиры на четвертом этаже и зовущую на помощь женщину, оказавшуюся заблокированной в квартире.

Организованное звено газодымозащитной службы вошло в задымленный подъезд.

- Необходимо было как можно быстрее попасть внутрь квартиры и спасти людей. Нам пришлось вскрывать дверь специальным инструментом, - отмечает старший инструктор-пожарный специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Тульской области Александр Сотников.

Сразу после вскрытия квартиры личный состав приступил к проверке помещений. В охваченной огнем комнате спасателями были обнаружены два человека. Женщину вывели с помощью спасательного устройства, а мужчину с ожогами и признаками отравления угарным газом вынесли по лестничному маршу. Оба пострадавших были переданы специалистам скорой помощи, после чего спасатели приступили к ликвидации возгорания.

Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей пожар был ликвидирован с минимальными потерями, а самое главное - удалось избежать человеческих жертв.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности:

- не оставляйте без присмотра электрическое оборудование;

- уходя из дома, проверьте, выключена ли газовая или электрическая плиты, нет ли рядом с ними горючих предметов, перекрыта ли подача газа из газопровода;

- ведите разъяснительную работу с детьми - шалость с огнем может привести к пожару и ожогам, и любая неосторожность со спичками может стать причиной несчастья.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Помните, что пожар легче предупредить, чем его ликвидировать!