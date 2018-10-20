2018-10-19T16:20:16+03:00
Общество

В Тульской области пройдут мероприятия в рамках «Десятилетия детства»

Вопросы организации мероприятий обсудили в правительстве Тульской области
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: портал правительства ТОФото: портал правительства ТО
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На заседании по вопросам семьи, детей и демографической политике в правительстве Тульской области рассмотрели вопросы о проведении в Тульской области мероприятий в рамках объявленного в стране Президентом России Владимиром Путиным «Десятилетие детства».

Этот проект призван скорректировать социальную политику в целом, уделив максимум внимания вопросам материнства и детства.

В проект включен комплекс мероприятий по поддержке семей с детьми, поддержке здоровья и обеспечении безопасности детей, всестороннему образованию и развитию подрастающего поколения.

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