В Тульской области пройдут мероприятия в рамках «Десятилетия детства»
Вопросы организации мероприятий обсудили в правительстве Тульской области
Фото: портал правительства ТО
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На заседании по вопросам семьи, детей и демографической политике в правительстве Тульской области рассмотрели вопросы о проведении в Тульской области мероприятий в рамках объявленного в стране Президентом России Владимиром Путиным «Десятилетие детства».
Этот проект призван скорректировать социальную политику в целом, уделив максимум внимания вопросам материнства и детства.
В проект включен комплекс мероприятий по поддержке семей с детьми, поддержке здоровья и обеспечении безопасности детей, всестороннему образованию и развитию подрастающего поколения.