В Тульской области пройдут мероприятия в рамках «Десятилетия детства»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-19T16:20:16+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании по вопросам семьи, детей и демографической политике в правительстве Тульской области рассмотрели вопросы о проведении в Тульской области мероприятий в рамках объявленного в стране Президентом России Владимиром Путиным «Десятилетие детства».

Этот проект призван скорректировать социальную политику в целом, уделив максимум внимания вопросам материнства и детства.

В проект включен комплекс мероприятий по поддержке семей с детьми, поддержке здоровья и обеспечении безопасности детей, всестороннему образованию и развитию подрастающего поколения.