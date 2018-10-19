Вирус Коксаки в тульском детсаду не подтвердился

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-19T15:37:12+03:00

В детсаду проведены дополнительные противоэпидемические и профилактические мероприятия

Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области

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Региональный Роспотребнадзор провел расследование по факту появившейся в сети информации об эпидемии вируса Коксаки в детском саду 167 на улице Братьев Жабровых в Туле.

Как выяснилось, в учреждении у одного ребенка была зарегистрирована острая кишечная инфекция. Еще у одного - скарлатина. Они ходят в разные группы детсада.

Ребенок с кишечной инфекцией был госпитализирован в медицинский стационар и в настоящее время выписан как выздоровевший с диагнозом ОКИ, без подозрения и симптомов энтеровирусной инфекции.

Были проведены дополнительные противоэпидемические и профилактические мероприятия, в том числе медицинский осмотр и наблюдение за контактными детьми, новых случаев не зарегистрировано.

Экстренные извещения от медицинской службы по фактам выявления других заболеваний в Управление не поступали.

ОТМЕТИМ

За 9 месяцев 2018 года в Тульской области зарегистрировано 10 случаев энтеровирусной инфекции, что в 6 раз ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Случаи зарегистрированы в 5 административных территориях области.

Справка КП

Коксаки - это вирус, который относится к одному из многочисленных возбудителей энтеровирусных инфекций, заболевание характеризуется разнообразием клинических проявлений с множественными поражениями органов и систем.

Источником энтеровирусных инфекций является больной человек или инфицированный бессимптомный носитель вируса. Вирус может передаваться через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды, через воду и пищу.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что для предупреждения заражения энтеровирусной инфекцией необходимо:

• соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед едой, после возвращения с улицы и каждого посещения туалета, обрабатывать руки разрешенными дезинфектантами;

• купаться только в разрешенных местах отдыха, где контролируется качество воды;

• тщательно промывать горячей водой овощи и фрукты, приобретенные на рынках и в торговой сети;

• не пить воду из непроверенных источников, пить только бутилированную или кипяченую воду;

• проводить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, чаще проветривать;

• пользоваться индивидуальной посудой, следить за чистотой предметов ухода за детьми раннего возраста;

• избегать контактов с лицами, имеющими признаки инфекционного заболевания;

• соблюдать «респираторный этикет»: при кашле и чихании рекомендуется прикрывать рот и нос одноразовыми платками и салфетками, которые выбрасывать в урну после однократного использования;

• в случае появления симптомов инфекционного заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

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