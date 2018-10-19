На рыбном хозяйстве «Кимовский» массово погибла рыба

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-19T10:55:09+03:00

Сейчас она кверху брюхом плавает в реке Донец

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На рыбном хозяйстве «Кимовский» в поселке Приозерный Кимовского района Тульской области произошла массовая гибель рыбы. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В настоящее время мертвая рыба кверху брюхом лежит на поверхности воды и берегах реки Донец. По словам туляков, она попала в водоем после того, как в рыбхозе открыли шлюзы.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Очевидцы также сообщают, что владелец хозяйства на вопросы местных отвечает в грубой форме и отказывается объяснять причины произошедшего.

Фото: соцсети