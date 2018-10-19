В Туле продают несанкционированную красную и черную икру
В отношении нескольких продавцов уже составлены протоколы
Фото: Администрация города Тулы
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18 октября инспекторы УАТН администрации города Тулы провели рейд по местам несанкционированной торговли на территории Центрального округа.
В ходе проверки были выявлены факты несанкционированной продажи красной и черной икры.
В отношении продавцов были составлены протоколы об административных правонарушениях: за торговлю в неустановленных местах, за нарушение условий хранения и реализации продукции, а также отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.
Туляки отмечают, что точки с аналогичной продукцией расположены еще в нескольких районах города.