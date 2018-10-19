2018-10-19T10:22:43+03:00
Общество

В Туле продают несанкционированную красную и черную икру

В отношении нескольких продавцов уже составлены протоколы
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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18 октября инспекторы УАТН администрации города Тулы провели рейд по местам несанкционированной торговли на территории Центрального округа.

В ходе проверки были выявлены факты несанкционированной продажи красной и черной икры.

В отношении продавцов были составлены протоколы об административных правонарушениях: за торговлю в неустановленных местах, за нарушение условий хранения и реализации продукции, а также отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

Туляки отмечают, что точки с аналогичной продукцией расположены еще в нескольких районах города.

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