СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-19T08:50:29+03:00

Сотни предпринимателей из 20 городов Центрального федерального округа рассказали о своем опыте

Изменить размер текста: A A

Тульские предприниматели получили 1 млн рублей на развитие за победу в премии «Бизнес-Успех». Очередной межрегиональный этап национальной премии состоялся 18 октября. В нем принимали участие сотни предпринимателей из 20 городов ЦФО. Они рассказали о своем опыте в рамках форума «Территория бизнеса – территория жизни».

Организаторами мероприятия являются «ОПОРА РОССИИ», АСИ, Общественная палата РФ. Соорганизатором форума выступило Правительство Тульской области. Проект реализуется при поддержке АО «Корпорация МСП».

Участники мероприятия посетили выставочную зону. Здесь были представлены товары действующих предпринимателей из традиционных для региона сфер: производство пряников, гармоней, сувенирного оружия, филимоновской игрушки и т.д.

Вторая выставка «Тула предпринимательская» была посвящена предпринимателям прошлого, работавшим на территории региона в XIX – нач. XX вв. На стендах размещена информация о самоварных фабриках, сталелитейных, железопрокатных заводах.

Деловая программа форума «Территория бизнеса – территория жизни» для муниципалитетов была представлена одноименным курсом повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. Для предпринимателей прошли различные мастер-классы.

Важным событием форума стало подписание соглашение о финансировании строительства бизнес-инкубатора в Узловском муниципальном районе, который таким образом нашел применение своему призовому фонду в 1 млн рублей.

По завершению деловой программы форума были объявлены победители межрегионального этапа Премии «Бизнес-Успех» в Туле:

В номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» наградили МО Касимовский район Рязанской области.

В номинации «Лучший экспортный проект» победу одержала компания «Дезинтегратор», г.Тула. Награду получал Максим Векслер.

«Лучшим интернет-проектом» признана компания «Диал студия» - интернет-агентство, оказывающее услуги по разработке сайтов (создание и продвижение), автоматизации бизнеса, размещению контекстной рекламы, SMM-продвижению, маркетингу в социальных сетях.

«Лучший созидательный проект», такое звание теперь будут носить две компании: Детский город «МАНУФАКТОРИЯ» Инны Давлетшиной и Крестьянско-фермерское хозяйство Ивана Крючкова.

В номинации «Лучший проект в сфере здорового образа жизни» победителем стал Иван Пахомов и его Пейнтбольный клуб «Тульский легион» - Частный парк военного вида спорта пейнтбол для детей и взрослых.

По результатам народного голосования, которое проводилось на официальном сайте Премии «Бизнес-Успех» приз зрительских симпатий и победа в номинации «Народный предприниматель» достается Артему Пуртову, «Фитнес-школа онлайн BodyLab»», г.Орел.

Все победители увезли с собой домой главный символ премии «Бизнес-Успех» – статуэтки «Золотого домкрата».

Лидеры Премии получат медиаподдержку от Оргкомитета Премии «Бизнес-Успех», а их руководители путевку в финал, где поборются за право называться лучшими предпринимателями России в 2018 году.