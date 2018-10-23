Шестеро детей мигрантов жили в антисанитарии возле Центрального рынка Тулы

СЕГОДНЯ 03:00 2018-10-22T17:00:19+03:00

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Утром 20 октября 2018 года в центре оружейной столицы прошла массовая проверка иностранных граждан. Силовики оцепили всю территорию Центрального рынка, а также прилегающие к нему улицы для того, чтобы выяснить, на законных ли основаниях местные мигранты пребывают и работают в нашей стране.

Во время осмотра дворов по улице Пирогова, полицейские обнаружили шестерых детей иностранных граждан в возрасте от 2 до 13 лет. Родителей вместе с ними не было.

Оказалось, они проживают в полуразрушенном доме. Вход в жилище огорожен металлическими листами, а также пластиковыми панелями с дверью. За импровизированным забором царит хаос и антисанитария: объедки, старая разрушенная мебель, грязь.

На место были вызваны сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Сейчас они выясняют все обстоятельства нахождения детей в полуразрушенном доме. Их главная задача - обеспечить здоровье детей, а также решить вопрос с наказанием взрослых, ответственных за их воспитание.

Отметим, что всего 20 октября проверку в Туле прошли порядка 300 мигрантов. Всех их досматривали, а после «грузили» в автобус и отвозили в отдел для выяснения обстоятельств их пребывания в нашей стране. По результатам проверки, сотрудниками полиции было составлено 49 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. Как сообщили в УМВД России по Тульской области, работа по выяснению всех деталей и обстоятельств деятельности иностранцев на улице Пирогова продолжается.

Фото с места происшествия:

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области